الاسعافات الأولية لطفل تعرض لضربة رأس

الوكيل الإخباري- كثيرًا ما يتعرض الأطفال لصدمات في الرأس، خاصة في سنوات الطفولة المبكرة، نتيجة تعلم المشي وكثرة الحركة والرغبة في التعلم والاستكشاف، وقد تكون تلك الصدمات خفيفة تستلزم فقط تدليك الرأس، وقد تصل إلى حد الارتجاج.



نستعرض في التقرير التالي، تأثير تعرض الطفل لصدمات في الرأس، وأبرز الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها، وفقًا لموقع "Kids health".



يمكن أن تكون إصابات الرأس، خارجية وتشمل فروة الرأس، أو داخلية وتشمل الجمجمة أو الدماغ أو الأوعية الدموية، ويمكن أن تسبب الإصابة ارتجاجًا أو كدمة أو كسرًا أو نزيفًا.

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والارتجاج هو نوع من إصابات الدماغ الرضحية الخفيفة تحدث عندما تؤدي ضربة في الرأس إلى تحريك الرأس ذهابًا وإيابًا بقوة كبيرة، هذا يسبب تغيرات كيميائية في الدماغ وفي بعض الأحيان تلف خلايا الدماغ.



وتحدث الكدمات عندما تتسبب ضربة في الرأس في إصابة الجلد والأنسجة الرخوة الموجودة تحته، يتسرب الدم من الأوعية الدموية الصغيرة مما يتسبب في ظهور علامات حمراء أو أرجوانية على الجلد، غالبًا ما تحدث الكدمات على فروة الرأس أو الجبهة، يمكن أن تتسبب إصابات الرأس الأكثر خطورة في حدوث كدمة في الدماغ.



وكسر الجمجمة هو كسر في عظم الجمجمة، ويمكن أن تحدث تلك الكسور في أجزاء مختلفة من الجمجمة.



ويمكن أن يحدث النزيف في فروة الرأس وتحتها وداخل الدماغ أو حوله.



ما هي أعراض إصابات الرأس عند الأطفال؟

يمكن للطفل المصاب بإصابة في الرأس أن يعاني من عدة أعراض تختلف بحسب شدة الإصابة وموقعها، ومن أبرز تلك العلامات ما يلي:



- تورم في فروة الرأس.

- الصداع.

- فقدان الوعي.

- الإغماء.

- القيء.

- تشوش الرؤية.

- النعاس.



كيف يتم تشخيص إصابات الرأس؟

يجب متابعة الطفل بعد السقوط أو التعرض لصدمة في الرأس لرصد أي علامات، وبمجرد ظهور أي أعراض يجب اللجوء للطبيب لفحص الطفل جيدًا.



يشخص الأطباء إصابات الرأس عن طريق طرح أسئلة حول كيفية حدوث الإصابة وإجراء فحص دقيق للرأس والتحقق أيضًا من كيفية عمل الأعصاب.



ولا يحتاج معظم الأطفال المصابين بإصابات الدماغ الخفيفة إلى فحوصات طبية، ولكن في بعض الحالات يقوم الأطباء بإجراء سح مقطعي للرأس إذا كانت الإصابة أكثر خطورة.



وتشمل العلامات التي تشير إلى أن الإصابة خطيرة ما يلي:

- فقدان الوعي لأكثر من بضع دقائق.

- استمرار القي.ء

- الارتباك.

- صداع يزداد سوءًا مع مرور الوقت.



كيف يمكن إسعاف الطفل بعد التعرض لصدمات الرأس؟

بعد التعرض لصدمة في الرأس يجب تهدأة الطفل وملاحظة أي أعراض، في حال عدم ظهور أي أعراض تدعو للقلق يمكن القيام بما يلي:



- وضع كمادات باردة على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة.

- تدليك الموقع المصاب بلطف

- مراقبة الطفل بعناية خلال الـ 24 ساعة القادمة، إذا حدثت الإصابة بالقرب من وقت النوم أو وقت القيلولة ونام الطفل بعد ذلك بوقت قصير يجب مراقبته أثناء النوم.

- إذا كان الطفل فاقد للوعي لا يجب تحريكه تحسبًا لإصابة في الرقبة والعمود الفقري.

- إذا كان الطفل يتقيء، اقلبه على جانبه بينما تحاول إبقاء الرأس والرقبة مستقيمة، سيساعد هذا في منع الاختناق وحماية الرقبة والعمود الفقري.



الكونسلتو الطبي

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