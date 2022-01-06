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الخميس، 06-01-2022 04:05 م

التجشؤ المستمر يدل على هذه الأمراض

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الوكيل الإخباري - حذّرت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة من خطورة التجشؤ المستمر، وقالت بأنّ التجشؤ الذي يستمر لمدة أربعة إلى ستة أسابيع يكون دليلاً على بعض الأمراض.

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ومن أبرز هذه الأمراض التي يدل عليها التجشؤ الإصابة بمتلازمة التنقيط الأنفي الخلفي التي تؤدي إلى نزول الإفرازات من المنطقة الخلفية من الأذن إلى الحلق.

أشارت إلى أن هذا الأمر يحدث عند إنتاج المخاط بكميات كبيرة بواسطة الغشاء المخاطي للأنف، مضيفة أن أعراضها تتمثل بالعطس المستمر، وظهور رائحة كريهة للفم.


وأكدت الرابطة الألمانية أن التجشؤ المستمر قد يحدث بسبب الارتجاع المعدي المريئي الناجم عن الارتداد غير الطبيعي لحمض المعدة إلى المريء، لافتةً إلى أن أعراضه تظهر على شكل بحة في الصوت وحموضة في المعدة.


وألمحت إلى أن التجشؤ المستمر يدل في حالات نادرة على الإصابة بأورام الحلق والحنجرة، ودعت إلى استشارة الطبيب بشكل فوري؛ من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التجشؤ، والحصول على العلاج المناسب لها.

 

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