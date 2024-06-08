التمارين الأسبوعية تحمي مرضى الضغط من الخرف

الوكيل الإخباري- أظهرت تجربة سريرية جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية القوية أكثر من مرة في الأسبوع يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

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ومن المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يساهم في شيخوخة الدماغ.



وبحسب "هيلث داي"، وجد فريق البحث من جامعة ويك فورست أن الذين شاركوا كل أسبوع في نشاط بدني قوي كانت لديهم معدلات أقل من ضعف الإدراك الخفيف والخرف، على الرغم من ارتفاع ضغط الدم لديهم.



ووفق جمعية القلب الأمريكية، تشمل أمثلة النشاط القوي: المشي لمسافات طويلة صعوداً، والجري، وركوب الدراجات السريعة، والسباحة، والرقص الهوائي، والقفز بالحبل، والأعمال الشاقة في الفناء.



وشملت التجربة السريرية أكثر من 9300 مشارك من 100 مستشفى وعيادة في أنحاء الولايات المتحدة، يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

وأظهرت النتائج التأثير الوقائي للتمارين الرياضية القوية على صحة الدماغ.



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