التمر .. هل يساهم في انقاص الوزن أم زيادته ؟

الوكيل الإخباري-عادةً ما يتجنب معظم متبعي أنظمة الدايت التمر في الرجيم، ظنًا منهم أنه يؤدي إلى زيادة الوزن، نظرًا لسعراته الحرارية العالية وغناه بالسكريات، فهل هذا صحيح؟



هل يمكن تناول التمر في الرجيم؟

في هذا الصدد، أكدت الدكتور مروة محمد، احد اخصائيات التغذية العلاجية في مصر ، أنه لا مانع من تناول التمر في الرجيم، مشيرةً إلى أنه من الفواكه المجففة المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

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وأضافت مروة أن التمر يلعب دورًا في إنقاص الوزن، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد بدورها على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.



وأوضحت خبيرة التغذية أن التمر فعال لدرجة كبيرة في مقاومة الخمول المصاحب للدايت، لأن سكرياته تعمل على إمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، لذلك فهو من الأطعمة المناسبة لوجبة الإفطار وقبل ممارسة الرياضة.



السعرات الحرارية في التمر

ونقلًا عن وزارة الزراعة الأمريكية، يحصل الجسم عند تناول 5 تمرات، ما يعادل 40 جرامًا، على 113 سعرة حرارية و30 جرامًا من الكربوهيدرات و25 جرامًا من السكريات.

وتحتوي نفس الكمية من التمر على عناصر غذائية أخرى، أبرزها:

- 3 جرامًا من الألياف.

- 1 جرام من البروتين.

- 262 ملليجرام من البوتاسيوم.

- 17 ملليجرامًا من الماغنسيوم.

- 8 ميكروجرامًا من حمض الفوليك.



فوائد التمر للجسم

وأشارت إلى أن التمر يقدم للجسم مجموعة أخرى من الفوائد المذهلة، وتشمل:



- تقوية الجهاز المناعي.

- مضاد للسرطان.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

- ملين طبيعي.

- علاج فعال لسوء التغذية.

- القضاء على الأرق.

- تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة، لاحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم.

- علاج الأنيميا والوقاية منها، بفضل محتواه العالي من الحديد.



نصائح لتناول التمر في الرجيم

ولتجنب زيادة الوزن عند تناول التمر، أوصت مروة بضرورة اتباع الإرشادات التالية:

- تناول التمر في وجبة الإفطار.

- تناول 3 تمرات كحد أقصى في اليوم.

- شرب الحليب مع التمر.

- الاعتماد على الحليب الخالي من الدسم.

- عدم تحلية الحليب بالسكر.



الكونسلتو الطبي

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