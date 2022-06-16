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الخميس، 16-06-2022 11:29 ص

التهاب الأظافر: أعراضه وأسبابه

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الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن التهاب مرقد الظفر يحدث بسبب دخول الجراثيم كالبكتيريا وفطريات الخميرة إلى مرقد الظفر.

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ويأتي ذلك عبر الجروح الموجودة في جلد الظفر، والتي تحدث بفعل قضم الأظافر أو جفاف وتشقق الأظافر أو ملامسة مواد كيميائية.

 

وأوضحت الرابطة أن أعراض التهاب مرقد الظفر تتمثل في زيادة سُمك الظفر وتغير لونه، بالإضافة إلى الشعور بالألم.

وشددت الرابطة على ضرورة علاج التهاب مرقد الظفر فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليه مثل سقوط الظفر وعدم نموه مرة أخرى.

 

وغالبا ما يتم علاج التهاب مرقد الظفر الناجم عن البكتيريا باستخدام حمامات مطهرة ومراهم أو طلاء أظافر خاص. أما إذا كانت فطريات الخميرة هي السبب، فعادة ما يتم استخدام مرهم يحتوي على النيستاتين. وفي المرحلة المتقدمة، يتم اللجوء إلى الأقراص الدوائية.


ويمكن الوقاية من التهاب مرقد الظفر من خلال العناية السليمة بالأظافر؛ حيث ينبغي عدم قص الأظافر قطريا أو عميقا جدا. كما لا يجوز إزالة جلد الأظافر للحفاظ على وظيفتها الوقائية.

 

كما ينبغي العناية بالأظافر بواسطة كريمات العناية لحمايتها من الجفاف والتشقق، مع مراعاة ارتداء القفازات عند التعامل مع المواد الكيميائية. 

 

العين الإخبارية 

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