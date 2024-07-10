التهاب الجلد العصبي قد يؤثر على العين أيضاً

الوكيل الإخباري- قد يؤثر التهاب الجلد العصبي على العين ويتسبب في إصابة بما يعرف بالتهاب القرنية والملتحمة التأتبي، حسبما صرحت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية.

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الأعراض:

وأوضحت الجمعية أنه يمكن الاستدلال على الإصابة بالتهاب القرنية والملتحمة التأتبي من خلال ملاحظة الأعراض التالية على الجفون:



ظهور تجاعيد إضافية على الجفون السفلية، عادةً تحت كلتا العينين.



إكزيما غير واضحة المعالم وعادةً ما تكون مثيرة للحكة حول العينين، وغالبًا ما تكون مصاحبة لتورم الجفون.



كما يمكن الاستدلال على الإصابة بالتهاب القرنية والملتحمة التأتبي من خلال ملاحظة الأعراض التالية على العيون:



الحكة.

الحرقان.

احمرار وتورم الملتحمة.

إفرازات مائية، ثم لزجة ومخاطية، خاصة في الصباح.

التهاب القرنية.



ومن الأعراض الأخرى الحساسية تجاه ضوء الشمس والدخان والسخونة والبرودة.



ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب من أجل تجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على التهاب القرنية والملتحمة التأتبي والمتمثلة في القرنية المخروطية (تعرض القرنية للنحافة والتقوس) وانفصال شبكية العين.



العلاج:

يتم علاج الإكزيما الحادة على الجفون بواسطة المراهم المحتوية على مواد مثبطة للالتهابات مثل الكورتيزون.



وفي حالة وجود عدوى بكتيرية، يتم اللجوء إلى المراهم المحتوية على مضادات حيوية.



يُراعى تنظيف الجفون جيدًا بمعدل مرتين يوميًا لإزالة الأوساخ والإفرازات والقشور.



ينبغي للمريض أيضًا حماية عينيه قدر الإمكان من المواد المهيجة مثل المواد الحافظة والأصباغ والعطور، والتي توجد في مستحضرات التجميل وكريمات العين والشامبو ومنتجات تنظيف الوجه.



كما ينبغي تجنب ارتداء العدسات اللاصقة وارتداء النظارة الطبية بدلاً منها.

ونظرًا لأن التهاب الجلد العصبي يتسبب في جفاف الجلد حول العين بسرعة، ينبغي استعمال كريم عيون مرطب مع مراعاة أن يخلو من المواد المثيرة مثل العطور والأصباغ والمواد الحافظة.





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