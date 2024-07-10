الأربعاء 10-07-2024
الوكيل الاخباري
 

مواجهة طويلة بين المقاومة ونتنياهو.. هل تكون طوفان الأقصى الأخيرة؟

“الخارجية” تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كازاخستان

نتنياهو ملتزم بالصفقة بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء

إغلاق حدائق الحسين يوم الخميس

3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب قطاع غزة

بدء استقبال طلبات الدراسة في المعهد القضائي الأحد

وزارة الأوقاف : ايقاف اعتماد 18 شركة حج وعمرة على خلفية قضية الحجاج

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الصفدي: الأوضاع في غزة ساءت كثيرا

اعلان هام صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن راتب تقاعد الشيخوخة

الأربعاء، 10-07-2024 03:59 م

التهاب الجلد العصبي قد يؤثر على العين أيضاً

2024710162016481TX


الوكيل الإخباري- قد يؤثر التهاب الجلد العصبي على العين ويتسبب في إصابة بما يعرف بالتهاب القرنية والملتحمة التأتبي، حسبما صرحت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية.

اضافة اعلان


الأعراض:

وأوضحت الجمعية أنه يمكن الاستدلال على الإصابة بالتهاب القرنية والملتحمة التأتبي من خلال ملاحظة الأعراض التالية على الجفون:


ظهور تجاعيد إضافية على الجفون السفلية، عادةً تحت كلتا العينين.


إكزيما غير واضحة المعالم وعادةً ما تكون مثيرة للحكة حول العينين، وغالبًا ما تكون مصاحبة لتورم الجفون.


كما يمكن الاستدلال على الإصابة بالتهاب القرنية والملتحمة التأتبي من خلال ملاحظة الأعراض التالية على العيون:


الحكة.
الحرقان.
احمرار وتورم الملتحمة.
إفرازات مائية، ثم لزجة ومخاطية، خاصة في الصباح.
التهاب القرنية.


ومن الأعراض الأخرى الحساسية تجاه ضوء الشمس والدخان والسخونة والبرودة.


ينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب من أجل تجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على التهاب القرنية والملتحمة التأتبي والمتمثلة في القرنية المخروطية (تعرض القرنية للنحافة والتقوس) وانفصال شبكية العين.


العلاج:

يتم علاج الإكزيما الحادة على الجفون بواسطة المراهم المحتوية على مواد مثبطة للالتهابات مثل الكورتيزون.


وفي حالة وجود عدوى بكتيرية، يتم اللجوء إلى المراهم المحتوية على مضادات حيوية.


يُراعى تنظيف الجفون جيدًا بمعدل مرتين يوميًا لإزالة الأوساخ والإفرازات والقشور.


ينبغي للمريض أيضًا حماية عينيه قدر الإمكان من المواد المهيجة مثل المواد الحافظة والأصباغ والعطور، والتي توجد في مستحضرات التجميل وكريمات العين والشامبو ومنتجات تنظيف الوجه.


كما ينبغي تجنب ارتداء العدسات اللاصقة وارتداء النظارة الطبية بدلاً منها.
ونظرًا لأن التهاب الجلد العصبي يتسبب في جفاف الجلد حول العين بسرعة، ينبغي استعمال كريم عيون مرطب مع مراعاة أن يخلو من المواد المثيرة مثل العطور والأصباغ والمواد الحافظة.


24



 




 

 


 

إقرأ ايضا
202479181554829BU

الحمية والتمارين تقللان النتائج السلبية لزيادة الوزن عند الحمل

images

التعرض لهذا الضوء 3 دقائق في الصباح يساعدك على تحسين نظرك

image (1)

تصميم أول نموذج فأر مزود بجهاز مناعة بشري

444

تحذير صحي من خطر خفي داخل المنازل .. 4 علامات تنذر بوجوده

2024_7_8_16_51_30_776

من قدميك .. كيف تكتشف نقص فيتامين B12؟

202471051332006V

أي منها يفرز "أنسولين" أكثر.. الكربوهيدرات أم الدهون أم البروتين؟