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الثلاثاء، 07-12-2021 03:00 م

التهاب الفقار اللاصق.. الأعراض وطرق العلاج

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الوكيل الإخباري - قالت حركة "الظهر الصحي" الألمانية إن التهاب الفقار اللاصق هو التهاب مفصلي مزمن يصيب مفاصل العمود الفقري .

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وأوضحت الحركة أن أسباب هذا المرض المعروف أيضا باسم "داء بيشتيرو" غير معلومة على وجه الدقة، غير أن الأطباء يرجحون أنه يرجع إلى عوامل جينية وخلل بجهاز المناعة.

 

وتتمثل أعراض التهاب الفقار اللاصق في آلام الظهر العميقة وتيبس المفاصل صباحا، ويُلاحَظ أن الْتِهابُ الفَقارِ اللاصق يُصيب الرجال أكثر من النساء. وتبدأ المؤشرات المرَضية والأعراض عادةً في بداية البلوغ. وقد يحدث الالتهاب في أجزاء أخرى من الجسم، وأكثرها شيوعًا العينين.

 

والمناطق الأكثر تأثرا بهذا الالتهاب، هي:

- المِفْصل الذي بين قاعدة العمود الفقري والحوض
- الفِقْرَات التي في أسفل الظهر

- الأماكن التي تلتقي فيها الأوتارُ والأربطة بالعظام، وخصوصًا في العمود الفقري، ولكن أحيانًا على طول الجزء الخلفي من العقب (كعب القدم)
- الغضروف الذي بين عظام الصدر والأضلاع
- مفاصل الوِركِ والكَتِفَين  

 

ولا يمكن الشفاء من التهاب الفقار اللاصق، ولكن يمكن علاجه جيدا بواسطة الأدوية والعلاج الطبيعي والأنشطة الحركية. وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر اللجوء إلى الجراحة لتركيب مفصل صناعي كمفصل الورك.

 

المصدر - العين الإخبارية 

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