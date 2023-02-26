الحرمان من الطعام في الطفولة يرتبط بالسمنة .. إليك السبب

الوكيل الإخباري-تعتبر السمنة في مرحلة الطفولة من الحالات المزعجة، نظرًا لأن الوزن الزائد غالبًا يتسبب في إصابة الأطفال بمواجهة مشاكل صحية.



ووفقًا لموقع "دويتش فيله"، تعتبر السمنة في مرحلة الطفولة من الحالات الطبية الخطيرة، نظرًا لأن أي زيادة بسيطة في الوزن تؤدي بالطفل إلى الإصابة بمشكلات صحية، مثل الضغط والكوليسترول، وما يلي:





- بعض أنواع من السرطان، مثل سرطان الثدي والمبيض والمريء والمعدة والبنكرياس والقولون والمستقيم والبروستاتا.





- السكتة الدماغية.



- ارتفاع ضغط الدم.



- توقف التنفس أثناء النوم.



- داء السكري من النوع 2.



- هشاشة العظام.



وقد يتعرض الأطفال المصابون بالسمنة إلى الإصابة بمشكلات نفسية، مثل الاكتئاب والقلق.





وكشفت دراسة أجريت في عام 2017، أن الحرمان من الطعام في مرحلة الطفولة قد يؤدي إلى السمنة، وأن الأطفال ما بين عمر 8 و10 سنوات ولا يتناولون الأطعمة الصحية بسهولة، هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بـ 5 مرات من أولئك الذين يعيشون في منازل بها طعام كاف.



وأظهرت الدراسة، أن الأطفال الذين يواجهون مشكلة ندرة الغذاء، يأكلون الطعام عندما لا يكونون جائعين، وكانوا أكثر عرضة لتناول 5 وجبات خفيفة أو أكثر على مدار اليوم.

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