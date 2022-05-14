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السبت، 14-05-2022 11:10 ص

الحليب الخالي اللاكتوز ما هو وما هي فوائده؟

الحاليب الخالي من اللاكتوز مفيد لمن يعانون من حساسية اللاكتوز


الوكيل الإخباري - ما هي فوائد الحليب الخالي من اللاكتوز، كنا ولسنوات طويلة لا نسمع إلا عن حليب البقر الذي يأتي كامل الدسم أو منزوع الدسم أو قليل الدسم. كما سمعنا عن حليب الماعز وحليب الإبل وغيرها.

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وعدم تحمل اللاكتوز أو حساسية اللاكتوز، يحدث نتيجة عدم قيام إنزيم اللاكتاز الموجود في بطانة الأمعاء الدقيقة بتكسير اللاكتور إلى مركبات قابلة للإمتصاص، وهي الجلوكوز والجلاكتوز. ما يعني عدم هضم اللاكتوز وامتصاصه في تلك الأمعاء بالطريقة المعتادة.

إلا أن هذه المشكلة تم حلها بإنتاج الحليب الخالي من اللاكتوز، الذي يبدو أنه يحمل بعض الفوائد الصحية التي نستعرضها معاً كما أفاد بها موقع "ويب طب".

ويتم تصنيع الحليب الخالي من اللاكتوز بإضافة مادة اللاكتاز (Lactase) إلى الحليب البقري، والذي كما أسلفنا يساعد على تحليل اللاكتوز. ويمتاز هذا الصنف من الحليب بنفس مذاق وقوام الحليب الذي يحتوي على اللاكتوز، كما يحوي عناصر غذائية ضرورية كالتي نجدها في الحليب العادي.

 

وقد برزت في الأسواق أسماء ومنتجات عدة للحليب الخالي من اللاكتوز.

 

غناه بالمغذيات الضرورية: ويقول الموقع أن الحليب الخالي من اللاكتوز يحتوي على المغذيات الضرورية ذاتها التي يحتاجه جسم الإنسان والتي نجدها في الحليب العادي، مثل البروتين والكالسيوم والفوسفور وفيتامين ب12 وغيرها. وتعمل الشركات المُصنعة للحليب الخالي من اللاكتور على تدعيم هذا الصنف بفيتامين د أيضاً.


تسهيل الهضم: يعاني الكثير ممن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز من أعراض مختلفة منها آلام البطن والإسهال والنفخة، عند تناولهم للحليب العادي. في حين أن تناولهم للحليب الخالي من اللاكتوز يمكن أن يُقلل من هذه الأعراض بفضل سهولة هضمه في الجهاز الهضمي وعدم وجود مادة اللاكتوز فيه.


مذاق أحلى من الحليب العادي: يمتاز الحليب الخالي من اللاكتوز بمذاق أحلى مقارنة بالحليب العادي، ويعود السبب في ذلك لإضافة أنزيم اللاكتاز الذي يعمل على تحليل اللاكتوز إلى  نوعين من السكر البسيط، هما الجلوكوز والجلاكتوز. كما أن براعم التذوق تقوم بتمييز السكر البسيط بشكل أفضل من السكر المعقد، لذا نشعر أن الحليب الخالي من اللاكتوز أحلى من الحليب العادي.

 

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