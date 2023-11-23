الحمية النباتية تقلل الهبّات الساخنة

الوكيل الإخباري - قال بحث جديد إن اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدهون يتضمن فول الصويا يؤدي إلى انخفاض الهبّات الساخنة لدى النساء بعد انقطاع الطمث بنسبة تصل إلى 95%.



وأظهرت تجربة البحث أن المشاركات الـ 84 فقدن أكثر من 3 كغم في المتوسط من وزنهن، بعد اتباع نظام غذائي خالٍ من البروتين الحيواني لمدة 12 أسبوعاً.

وتربط تقارير طبية بين السمنة والهبّات الساخنة خلال سن اليأس.

اضافة اعلان



وبحسب "مديكال نيوز توداي"، كانت المشاركات تعانين من هبات ساخنة متوسطة إلى شديدة مرتين أو أكثر يومياً. وطُلب من المشاركات اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدهون يتضمن نصف كوب من فول الصويا المطبوخ يومياً.



وتم أخذ عينات من مجموعة فرعية مكونة من 11 مشاركة لتحليل البراز وميكروبيوم الأمعاء قبل وبعد الدراسة.



ووجد فريق البحث الذي أشرفت عليه الدكتورة هانا كاليوفا من مركز أبحاث الطب البديل في واشنطن، أن هناك تغيرات في أنواع البكتيريا في ميكروبيوم الأمعاء لدى المشاركات اللاتي اتبعن حمية نباتية.



وتبين أن الحمية النباتية أدت إلى انخفاض بنسبة 96% في الهبات الساخنة المتوسطة إلى الشديدة، وانخفاضها أثناء النهار بنسبة 96%، وأثناء الليل بنسبة 94%.



وقالت كاليوفا: "تُظهر بعض الأبحاث أن النساء اللاتي يعانين من الهبات الساخنة هن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وسرطان الثدي، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي نباتي في تقليل خطر الإصابة بهما".

24