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الثلاثاء، 01-11-2022 03:45 م

السل يعود بقوة.. ومنظمة الصحة العالمية تحذر

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الوكيل الإخباري-أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد المصابين بالسل، ويشمل النوع المقاوم للأدوية، لأول مرة منذ سنوات.

في تقرير نشرته المنظمة (الخميس)، قالت إن أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم أصيبوا بالسل في 2021، بارتفاع 4.5% عن العام الذي سبقه. وأضافت أن نحو 1.6 مليون شخص ماتوا بسببه.


وأوضحت الصحة العالمية أن 450 ألف حالة تضمنت أشخاصاً أصيبوا بالمرض المقاوم للأدوية، بارتفاع 3% عن 2020.

وعطلت جائحة كورونا خدمات يحصل عليها المصابون بالسل وغيرها من البرامج الصحية الأخرى. وقالت الصحة العالمية إن العديد لم يشخّص مرضهم، مشيرة إلى أن عدد المصابين حديثاً بالسل تراجع من 7 ملايين في 2019 إلى 5.8 مليون شخص في 2020.

وقال الدكتور ميل سبيغلمان، رئيس جمعية السل غير الهادفة للربح، إن أكثر من عقد من التقدم ضاع في 2020. وأضاف: «على الرغم من المكاسب في مجالات مثل الطب الوقائي، مازلنا متأخرين في كل تعهد وهدف بالنسبة للسل».

بعد كوفيد، يعد السل المرض المعدي الأكثر فتكاً في العالم، وتسببه بكتيريا عادة ما تصيب الرئتين. وينتشر المرض من شخص إلى آخر عبر الهواء، من خلال سعال أو عطس الفرد المصاب.

وعادة ما يصيب السل البالغين خصوصاً الذين يعانون من سوء التغذية أو من أمراض أخرى مثل نقص المناعة المكتسبة، وأكثر من 95% من حالات السل في دول نامية. ووفق تقرير المنظمة يتلقى واحد فقط من كل ثلاثة أشخاص مصابين بالسل المقاوم للأدوية، علاجاً للمرض.

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عكاظ

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