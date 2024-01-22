الشوكولاتة الداكنة تقي من ارتفاع ضغط الدم

الوكيل الإخباري - وجدت دراسة صينية جديدة أن تناول الشوكولاتة الداكنة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الوراثي، وربما خطر جلطات الدم.



وأشارت الدراسة إلى أن الحصول على الفائدة يرتبط بالحصول على أكثر أشكال الكاكاو طبيعية .

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وتعتبر الشوكولاتة داكنة إذا كانت نسبة الكاكاو فيها 50% أو أكثر، لكن الأنواع التي تبلغ فيها نسبة الكاكاو بين 70% و90% تقل فيها نسبة السكر والحليب لصالح الكاكاو.



وأجريت الدراسة في جامعة شاوشينغ، واستخدام الباحثون بيانات من دراسات الارتباط على مستوى الجينوم الوراثي.



ونظر الباحثون في العلاقة بين تناول الشوكولاتة الداكنة ومخاطر الإصابة بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، وفشل القلب، والسكتة الدماغية، والجلطات الدموية التي تبدأ في الأوردة، والنوبات القلبية.



وأظهر التحليل نتائج واعدة بالنسبة لإيجابيات تناول الشوكولاتة الداكنة.

ووجد الباحثون أن تناول الشوكولاتة الداكنة يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الوراثي.



كما وجدوا أيضاً ارتباطاً محتملًا بين تناول الشوكولاتة الداكنة وانخفاض خطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية، وهو عندما تتشكل جلطة دموية في الوريد.

لكن لم يتم العثور على أثر وقائي مباشر للكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة يرتبط بأمراض القلب الأخرى.



وترتبط فوائد الشوكولاتة الداكنة بمحتواها من الفلافانول والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والحديد.

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