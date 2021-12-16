الصين: باحثون يكتشفون علاجاً جديداً لسرطان الغدة الدرقية

الوكيل الإخباري-اكتشف باحثون صينيون عقاراً متعدد الأهداف أظهر فاعلية في علاج المرضى المصابين بسرطان الغدة الدرقية المتقدم موضعياً.

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ووفقا لدراسة سريرية أجراها باحثون من مركز شانغهاي للسرطان التابع لجامعة فودان، اظهر عقار "أنلوتينيب"، متعدد الأهداف، نشاطًا مضادًا للأورام في العلاج المساعد الجديد لسرطان الغدة الدرقية المتقدم موضعيا، ما يمكن المرضى من الخضوع لعملية استئصال جذري.



واشارت الدراسة الى ان العملية الجراحية تعد العلاج الأساسي لسرطان الغدة الدرقية المتقدم موضعيا، ومع ذلك لا يمكن لبعض المرضى الخضوع لعملية استئصال جذري، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الشفاء والبقاء على قيد الحياة.



وأجرت الدراسة تحقيقا في فعالية وسلامة "أنلوتينيب" لمدة 2 إلى 6 دورات في المرضى الذين يعانون من سرطان الغدة الدرقية المتقدم موضعيا في إطار العلاج المساعد الجديد، حيث تلقى 13 مريضًا ما متوسطه 3.5 دورة من علاج "أنلوتينيب"، وفقًا للمقال البحثي الذي نُشر في مجلة ((الغدة الدرقية)).



وبينت النتائج، أن "أنلوتينيب" أظهر نشاطًا مضادًا للأورام في العلاج المساعد الجديد، حيث حقق 9 مرضى نتائج علاج متوقعة، ومن ثم تلقوا عملية استئصال جذري ناجحة.

بترا