الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

تسجيل 31 وفاة و 17322 إصابة كورونا في الاردن اليوم

إرادتان ملكيتان بالسماح للحنيطي والمقابلة بحمل وسامين نرويجي وسوداني

الملك يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

الحكومة تطالب آلاف الأردنيين بدفع مستحقات مالية عليهم خلال شهرين - أسماء

تعليمات وأسس جديدة لصرف مكافآت موظفي البلديات - تفاصيل

الحكومة تعلن الأنشطة الزراعية الأكثر خطورة في المملكة - أسماء

الحكومة تعلن عن الصحف الأوسع انتشارا في الاردن

الهندي: إعلان إصابات كورونا يوميا أثار الخوف في نفوس السياح

الحكومة تستوفي 25 إلى 3000 دينار بدل رسوم خدمات جمركية - تفاصيل

الحكومة توافق على إعلان تأسيس 3 أحزاب جديدة

الأربعاء، 16-02-2022 03:38 م

العرج لدى الأطفال ينذر بمتلازمة خطيرة

20210506_221524


الوكيل الإخباري - ينذر العرج لدى الأطفال بإصابتهم بمتلازمة "ليج – كالفيه – بيرتيس"، التي قد تؤدي إلى التهاب المفاصل التنكسية الشديد.

اضافة اعلان

 

وقال المركز الألماني لجراحة العظام إن المتلازمة سميت على اسم جراح العظام الأمريكي "لارثر ليج" وجراح العظام الفرنسي "جاك كالفيه" وجراح العظام الألماني "جورج بيرتيس".

 

وأوضح المركز أن هذه المتلازمة تعرف أيضا باسم "الداء العظمي الغضروفي في مشاشة رأس الفخذ"، وهي عبارة عن نخر يُصيب رأس الفخذ بسبب انخفاض تدفق الدم إلى رأس الفخذ،مما يؤدي إلى تشوهه.

 

وإلى جانب العرج، تشمل الأعراض أيضا آلام الفخذ أو آلام الركبة وضمور عضلات الفخذ وقيود الحركة عند الوقوف أو المشي.

ويتم تشخيص "متلازمة ليج – كالفيه – بيرتيس" بواسطة الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي. ويهدف العلاج إلى تجنب الإصابة بالتهاب المفاصل التنكسية الشديد، وذلك من خلال زيادة تدفق الدم إلى رأس الفخذ.

 

ويعتمد العلاج على الأجهزة الطبية لتقويم العظام والعلاج الطبيعي والرياضات الصديقة للمفاصل مثل السباحة وركوب الدراجات الهوائية والفروسية. وفي الحالات المتأخرة يتم اللجوء إلى الجراحة.

 

العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
bc55db60-aaca-4432-ba9f-2559680398b3

تعرفي إلى أسوأ عادة بالنسبة لقلبك

الافكادو يعزز القدرات الذهنية

فائدة تناول الأفوكادو يوميا

ماذا_يجب_أن_تأكل_المرضعة

نقص اليود في جسم الأم المرضعة يسبب مشاكل صحية للرضيع

Anorexia-Nervosa

فقدان الشهية العصبي.. الأسباب وأهم الأعراض

4-Reasons-You-Wake-Up-With-a-Headache-min

دراسة تكشف علاج الصداع الصباحي اليومي

620a66bc42360474231b62ce

علامة تحذير في البطن تدل على مرض في الكبد

أخبار متعلقة
khtbr_kshf_lsmm_nd_lrd

لماذا يجب عمل اختبار فحص سمع لحديثي الولادة

mrd_lkhnwq_ld_ltfl

مرض يهدد الأطفال في الشتاء

سمنة-الاطفال2

علاجات طبيعية للسيطرة على سمنة الأطفال

%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3

تمارين هامة للأطفال والرضع

191009034214340_shutterstock-1322594357

طرق لمساعدة أطفالك على تخطي الصدمات النفسية

ل

تجنبي منح طفلك الصغير السكريات المضافة.. لهذا السبب