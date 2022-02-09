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الأربعاء، 09-02-2022 03:39 م

تمارين هامة للأطفال والرضع

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الوكيل الإخباري - عندما يولد طفلك، تحاولين توفير كل الرعاية والتغذية الممكنة له، وتشمل هذه الرعاية والتغذية النشاط البدني، وكما نعلم جميعاً ففي السنوات التكوينية للطفل تصبح التمارين الرياضية ضرورية من أجل النمو السليم لطفلك وتطوره.

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*تمارين للأطفال من عمر (0-1 سنة)

 

توصي دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، للأطفال بما يلي:

- دعهم يكونوا نشطاء بدنياً قدر الإمكان وشجعوا أطفالكم الرضع على الزحف، وإذا كان طفلك لا يزحف بعد، فهناك طرق لا تعد ولا تحصى يمكنك استخدامها، من بينها تشجيعهم على الوصول إلى لعبة، أيضاً قم بعمل سيناريوهات لهم حتى يدفعوا ويسحبوا بأطرافهم.
وينصح هنا الخبراء بتشجيع طفلك الرضيع بوسائل مختلفة على تحريك رؤوسهم وأطرافهم وجسمهم ويمكنك عمل هذا التمرين لمدة 30 دقيقة على الأقل من فرد البطن، وبمجرد أن يكبروا بدرجة كافية للتنقل، لا تمنعهم من ممارسة الأنشطة البدنية.

 

*تمرين للأطفال الصغار (1-2 سنة)

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، بأن يمارس الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين 180 دقيقة على الأقل من التمارين يومياً.

أولاً: وبصفتك أحد الوالدين، يجب عليك تشجيع طفلك على البقاء نشطاً قدر الإمكان، بما في ذلك اللعب في الهواء الطلق، كما يتعين عليك اتخاذ بعض الخطوات لتقليل وقت مشاهدة التلفزيون وألعاب الفيديو، فالأنشطة التي يمكن لكل طفل صغير القيام بها في هذا العمر وهي التنقل واللعب، والتدحرج، وركوب الدراجات، والتسلق.

 

زهرة الخليج

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