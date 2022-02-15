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الثلاثاء، 15-02-2022 03:33 م

مرض يهدد الأطفال في الشتاء

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الوكيل الإخباري - حذر تقرير طبي ألماني من مرض يصيب الجهاز التنفسي للأطفال في موسم الشتاء، ويُسمى بمرض "الخانوق".

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حيث أوضح التقرير أن مرض الخانوق، يصيب الأطفال في موسم الشتاء بصفة خاصة، وغالباً ما يصيب الطفل بعد الإصابة بفيروس قوي مثل فيروسات الإنفلونزا.

وأضاف التقرير إلى أن أعراض مرض الخانوق تزداد شدتها في المساء، وتتمثل في:

- السعال النباحي.
- بحة الصوت.
- ارتفاع صوت الشهيق.
- الزكام.
- ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم.
- ضيق التنفس.

 

وفي حالة إصابة الطفل بمرض الخانوق، يمكن التخفيف من حدة الأعراض المزعجة عبر نوم الطفل في وضع قائم، والسماح له بتنفس الهواء البارد من النافذة، حيث يعمل الهواء البارد على انقباض الأوعية الدموية، وبالتالي يقل تورم المسالك التنفسية.


أما عن علاج الخانوق، فيكون عبر تناول أدوية مضادة للاحتقان وتورم الأغشية المخاطية، وجلسات الأكسجين، مع التشديد على ضرورة العلاج تحت إشراف طبي.

 

نواعم 

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