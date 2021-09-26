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الأحد، 26-09-2021 10:20 ص

العناية بالبشرة والشعر في فصل الخريف

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الوكيل الإخباري - يمثل فصلا الخريف والشتاء كابوسا مزعجا للبشرة والشعر، حيث تتسبب برودة الطقس في جفاف وشحوب البشرة وفقدان الشعر لبريقه، ما يتطلب عناية خاصة بهما.

بشرة الوجه
وأوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" أنه يمكن مواجهة جفاف وشحوب بشرة الوجه بواسطة مستحضرات العناية الغنية بالدهون كزيوت البشرة والكريمات، التي تقوم على قاعدة "ماء في زيت"؛ حيث تعمل هذه المستحضرات على تكوين طبقة عازلة تحمي البشرة من البرودة من ناحية وتحافظ على الرطوبة من ناحية أخرى، وبالتالي تتمتع البشرة بملمس ناعم كالحرير وتشع نضارة وحيوية.

الشفاه
وأضافت البوابة الألمانية أن الشفاه تفتقر إلى الدهون؛ لذا سرعان ما تتعرض للجفاف والتشقق، ما يفسد مظهرها الجمالي.
ويمكن مواجهة الجفاف والتشقق باستعمال مستحضرات العناية، كبلسم الشفاه، المحتوية على مواد فعالة تعمل على ترطيب الشفاه وتمنحها ملمسا مخمليا، مثل عسل النحل وشمع النحل وزبدة الشيا وزيت الزيتون وحمض الهيالورونيك.
ومن المهم أيضا أن تخلو مستحضرات العناية من المواد، التي تتسبب في تهيج بشرة الشفاه، مثل المواد الحافظة والمواد العطرية والزيوت المعدنية والسيليكون.

اليد
وينبغي أيضا العناية ببشرة اليد بواسطة كريم يد غني بمواد الترطيب كاليوريا وحمض الهيالورونيك والجلسرين قبل الذهاب إلى الفراش، مع مراعاة وضع طبقة سميكة وارتداء قفازات قطنية وترك الكريم يؤتي مفعوله طوال الليل للحصول على بشرة يد ناعمة كالحرير.
وبدلا من الكريم يمكن تدليك اليد الرطبة بزيت الزيتون أو دهن جوز الهند للحصول على بشرة يد مخملية.

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الأظافر

وينبغي أيضا العناية بالأظافر باستعمال زيت أظافر يحتوي على مواد فعالة مغذية مثل زيت الأرجان أو زيت اللوز قبل النوم، وذلك للعناية بالجلد المحيط بالأظافر.
ومن المهم أيضا استعمال طلاء مقوي للأظافر يحتوي على زيت الورد مثلا، وذلك لحماية الأظافر من التقصف

 

الشعر
وللحفاظ على جمال الشعر، تنصح "هاوت.دي" بعدم غسل الشعر بشكل متكرر أو بواسطة ماء ساخن للغاية؛ حيث يتسبب ذلك في فقدان الشعر للرطوبة، ومن ثم يصير أكثر جفافا.
ومن المهم أيضا استعمال شامبو يخلو من المواد الاصطناعية مثل السيليكون والكبريتات؛ نظرا لأنها تحرم الشعر من الرطوبة .
ويساعد تدليك فروة الرأس والشعر بزيت الزيتون وتركه على الشعر لمدة 3 ساعات في الحصول على شعر مفعم بالصحة ولامع.
ومن المهم أيضا الإقلال من استعمال أجهزة تصفيف الشعر مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد ومكواة التجعيد؛ نظرا لأن هذه الأجهزة تجهد الشعر وتتسبب في جفافه وفقدانه لبريقه.

 

المصدر - البيان 

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