العنب.. ألوان متعددة وفوائد غذائية كثيرة

الوكيل الإخباري - العنب هو ثمر شجرة الكرمة، والشجرة عبارة عن نبتة متسلقة ذات سيقان منتصبة، وأوراق كفية الشكل، وعناقيد من الأزهار الصغيرة خضراء اللون، تتحول إلى عناقيد من الثمر، والمعروف بالعنب الذي يزرع فى جميع أنحاء العالم؛ إلا أن موطنه الأصلي هو جنوب أوروبا وغرب آسيا، ويوجد منه أكثر من مائة نوع، تختلف عن بعضها في الشكل واللون والطعم.





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من المعروف أنه يوجد أنواع مختلفة من العنب، ولكن أكثر أنواع العنب شهرة، هو الأحمر والأخضر والأسود، ولكل منها قيمة غذائية قد تختلف عن الآخر، فعلى سبيل المثال:

- يحتوي العنب الأحمر على الأنثوسيانين، وهو مضاد الأكسدة الذي يمنحه هذا اللون، بينما لا يوجد هذا المركب في العنب الأخضر.

- يحتوى العنب الأحمر على مركب الرسفيراتول بكميات كبيرة.

- يحتوي العنب الأحمر على مركبات سايرنجتين واللارسيتين، وهي مضادات أكسدة طبيعية لا توجد في العنب الأخضر.

- يحتوي العنب الأحمر على نسبة أوكسالات أعلى من نظيره الأخضر، مما يعرض الجسم لتكوين حصوات الكلى.

- يحتوي العنب الأخضر على مركبات الفلافونات الحيوية أكثر من التي توجد في الأحمر، وهي مركبات أكدت الدراسات العلمية قدرتها على خفض ضغط الدم.

- يحتوي العنب الأسود على كميات أكثر من فيتامينات ج، ب1، ب6، كما يحتوي على مواد تعرف بالأحماض الفينولية، والتي تساعد في حماية الخلايا من مضاعفات مرض السكري.

ولا تقتصر فوائد العنب على ثماره بل تمتد للبذور أيضا، حيث يتم منها استخراج زيت بذور العنب الذي له العديد من الفوائد الصحية:

- يحتوي على مادة من عائلة الفلافونويد تعرف باسم البروسيانيدين، وهي أحد مضادات الاكسدة القوية التي تحمي الخلايا والأنسجة من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

· يحتوي زيت بذور العنب على حامض اللينوليك، وهو من الأحماض الدهنية غير المشبعة المفيدة للحماية من مضاعفات مرض السكري.

· لزيت بذور العنب خصائص مضادة للالتهاب، لذا فإنه قد يفيد في التخفيف من الألم والتورم، كما في حالة التهاب المفاصل.

· يحتوي زيت بذور العنب على جميع العناصر الغذائية الضرورية للمساعدة على نمو الشعر بشكل أسرع؛ فهو يحتوي على فيتامين E والبروتينات والمعادن التي تغذي الشعر وفروة الرأس.

· يحتوي زيت بذور العنب على مضادات الأكسدة، والتي تمنع مسام الجلد من الانسداد، لذا يساعد في عدم ظهور حب الشباب والبثور.

· يتميز زيت بذور العنب بأنه من أخف أنواع الزيوت، كما أن له خصائص الدواء القابض، لذا يستخدم كملطف ومرطب للجلد، فهو لا يترك أي آثار دهنية على الجلد، وخاصة جلد البشرة.

زهرة الخليج

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