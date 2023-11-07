الغولف يعزز الصحة العقلية في مرحلة الشيخوخة

الوكيل الإخباري - ظهرت دراسة جديدة نشرت مؤخراً، بأن ممارسة لعبة الغولف في سن الشيخوخة تعزز الصحة العقلية، وتحارب الخرف.



في دراسة، نشرت في مجلة “بي إم جي” للطب المفتوح للرياضة والتمارين الرياضية، قام الباحثون بجمع 25 شخصاً تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، واختبروا مهاراتهم في التفكير بعد ممارستهم لعبة الغولف.





وأظهرت النتائج زيادة بحوالي خمس ثوانٍ في سرعة التفكير لدى المتطوعين بعد لعب الغولف، مقارنةً بما كانوا عليه قبل اللعب. ومن المرجح أن تأتي التأثيرات على صحة الدماغ من التمرين الذي يتضمنه المشي في ملعب الغولف، بالإضافة إلى التفكير الاستراتيجي في أثناء اللعبة.

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وقالت الدكتورة جوليا كيتينن، التي قادت الدراسة في جامعة شرق فنلندا، وهي معلمة محترفة للغولف: “الكثير من المتقاعدين يلعبون الغولف، وهي حقاً رياضة جيدة ومفيدة للصحة، بالإضافة إلى أنها أقل خطراً بكثير من لعب التنس أو التزلج”





وأكدت الدكتورة جوليا على أن هذه النتائج تدل على أن لعب الغولف يمكن أن يبقي الناس أكثر ذكاءً، وهو ما قد يكون مفيداً في درء الخرف.





كما طُلب من المتطوعين المشي مسافة 6 كيلومترات بدلاً من لعب الغولف، قبل أن يخضعوا لاختبار في التفكير، وأظهرت النتائج زيادة في سرعة التفكير لديهم بحوالي 6.8 ثانية في المتوسط.





وكانت دراسة سابقة أجراها نفس فريق البحث، في وقت سابق من هذا العام، توصلت إلى أن ممارسة رياضة الغولف، تحسن صحة القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن، عن طريق خفض ضغط الدم.

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