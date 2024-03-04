الفلافونول الغذائي يقلل خطر الأمراض المزمنة

الوكيل الإخباري - أظهرت مراجعة حديثة لقاعدة بيانات موسعة أن تناول نظام غذائي غني بالفلافونول يرتبط بانخفاض خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب ومخاطر الوفاة الناجمة عن بعض الأمراض المزمنة.



والفلافونول نوع من مركبات نباتية نشطة بيولوجياً، وتعمل كمضادات للالتهاب والأكسدة.

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ووفق "مديكال نيوز توداي"، استندت الدراسة إلى بيانات 3 دورات من المسح الوطني الأمريكي بين عامي 2007 و2019. وتم التركيز على 11679 مشاركاً، بمتوسط عمر 47 عاماً.



وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة أنهوي بالصين، أن تناول المزيد من الفلافونول الغذائي يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، وتوازن مستويات الكوليسترول، وتقليل الالتهاب، وتقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب.



كما يلعب الفلافونول دوراً في الوقاية من السرطان عن طريق إزالة المواد المسرطنة من الجسم، ومنع الخلايا السرطانية من النمو.



مخاطر الوفاة

ووجد البحث أن تناول أعلى كمية من الفلافونول الغذائي يقلل من خطر الوفاة المرتبطة بالسرطان بنسبة 55%، والوفيات بأمراض القلب بنسبة 33%، والزهايمر بنسبة 66%، وخطر الوفاة لأسباب أخرى بنسبة 36%.



ويوجد الفلافونول بوفرة في الأطعمة التالية: الشاي الأخضر والأسود، والشوكولا الداكنة والكاكاو، والبقوليات كالحمص وفول الصويا، والتفاح، والتوت، والعنب، والكرز، والحمضيات.



كما يتوفر أيضاً في البصل الأحمر، والأرضي شوكي (الخرشوف)، والفلفل الحلو، والشبت والبقدونس والزعتر، والسبانخ، والجزر، والمشمش، والكركم، والثوم.



وأشار البحث إلى أن مكملات الفلافونول قد لا تكون مصدراً مناسباً إلا إذا كانت بوصفة طبية، لأنها تحتوي على جرعة زائدة قد يكون لها آثار سلبية، وأن مدخول الجسم من الأطعمة يكفي للحصول على الفوائد الوقائية للفلافونول.

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