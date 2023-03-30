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الخميس، 30-03-2023 03:21 م

الفواكة المجففة للأطفال .. خبيرة تغذية توضح فوائدها ولكن بشروط

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الوكيل الإخباري- ترغب بعض الأمهات في منح أطفالهن الفواكه المجففة، كسناك خفيف، خلال شهر رمضان المبارك، لكنهن يشعرن بالقلق من تأثيراتها على صحتهم.

هل الفواكه المجففة مفيدة للأطفال؟

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في هذا الصدد، قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية في مصر ، إن الفواكه المجففة بشتى أنواعها من الأطعمة الرمضانية المفيدة لصحة الأطفال، ويرجع السبب إلى قيمتها الغذائية العالية.


فوائد الفواكه المجففة للأطفال
وحددت جيهان فوائد الفواكه المجففة للأطفال في النقاط التالية:

- تساعد الفواكه المجففة على تعزيز صحة الجهاز الهضمي عند الأطفال، نظرًا لمحتواها العالي من الألياف الغذائية، التي تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.

- تلعب الفواكه المجففة دورًا كبيرًا في حماية الأطفال من الإصابة بالعدوى، لاحتوائه على عناصر غذائية مقوية للجهاز المناعي، مثل فيتامين سي.

- تقلل الفواكه المجففة من خطر إصابة الأطفال بمرض الأنيميا، لغناها بمعدن الحديد، الذي يساهم في إنتاج كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الاكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

- تتميز الفواكه المجففة باحتوائه على نسبة عالية من معدن الكالسيوم، الذي يساعد على تقوية عظام الأطفال وحمايتها من الكسور واللين.


أضرار الفواكه المجففة للأطفال


ومع ذلك، أوصت خبيرة التغذية الأمهات، بتقديم الفواكه المجففة للأطفال بكمية معتدلة، لارتفاع سعراتها الحرارية واحتوائه على الكثير من السكريات.

ونقلًا عنها، إذا أفرط الطفل في تناول الفواكه المجففة، يصبح عرضة للإصابة بمجموعة من الأضرار، أبرزها:

- زيادة الوزن.

- تسوس الأسنان.

- اضطرابات بالجهاز الهضمي.

- الإسهال الشديد.

- السكري.

في أي عمر يسمح للأطفال بتناول الفواكه المجففة؟
واختتمت جيهان حديثها بالإشارة إلى أن الاعتدال في تناول الفواكه المجففة ليس الشرط الوحيد للحصول على فوائدها وتجنب أضرارها، بل هناك شرط آخر يجب على الأم الانتباه إليه، وهو "أن يكون عمر الطفل أكثر من عام".

 

الكونسلتو الطبي

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