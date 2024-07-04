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"القاعدة -5" لضبط التكييف خلال الطقس الحار .. ما هي وما فائدتها؟

الخميس، 04-07-2024 11:22 ص

"القاعدة -5" لضبط التكييف خلال الطقس الحار .. ما هي وما فائدتها؟

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الوكيل الإخباري- يشير الدكتور الروسي سيرغي أغابكين إلى أنه من السهل في الطقس الحار الإصابة بالأمراض بسبب مكيفات الهواء.

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والعامل الحاسم في هذه المشكلة وفقًا له، هو اختلاف درجة الحرارة بين الخارج والداخل، لذلك يوصي باستخدام أجهزة تبريد الهواء بصورة صحيحة، لكي لا تلحق الضرر بالصحة.


ويشير الطبيب إلى أنه يجب عند ضبط درجة حرارة مكيف الهواء، اعتماد صيغة بسيطة وهي: "-5"، أي يجب طرح خمس درجات من أعلى درجة حرارة خارج المنزل خلال النهار، وستكون درجة حرارة المكيف المثبتة وفقًا لهذه الصيغة مريحة داخل المنزل.


ويقول: "سيشعر الشخص أن الجو في المنزل أكثر برودة من الخارج، ولكن لا يوجد خطر من حدوث مشكلات صحية. فمثلاً إذا كانت درجة الحرارة بالخارج 30 درجة، يجب ضبط مكيف الهواء على 25 درجة. وإذا كانت 25 درجة، على 20".


وفقًا له، حتى إذا كانت درجة الحرارة في الخارج 40 درجة، فستكون درجة الحرارة 35 درجة في الغرفة مريحة للجسم. لذلك يجب أن ندرك أن الفرق الكبير في درجات الحرارة - الانخفاض الحاد، يسبب تضيق الأوعية الدموية بسرعة، ما يؤدي إلى انخفاض مقاومة الجسم للعدوى.

RT



 




 

 


 

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