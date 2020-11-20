الكشف عن أفضل 7 أطعمة صحية في العالم

الوكيل الاخباري - كشفت مجلة أمريكية متخصصة بالصحة عن أفضل 7 أطعمة في العالم، من شأنها أن تقلل مخاطر الإصابة بالأمراض وتقي من بعضها.

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وأشارت المجلة إلى أن هذه الأطعمة تقوي جهاز المناعة وتعززه وتدعم الحالة المزاجية للأشخاص، بالإضافة إلى أنها تزيد من سرعة فقدان الوزن، ما يجعل البعض يطلق عليها "نجوم المائدة".

اعتبرت مجلة "eatthis" الأمريكية أن هذه الأطعمة عبارة عن أطعمة "خارقة" تغني عن المكملات الغذائية، وعن حبوب إنقاص الوزن، وهي أطعمة طازجة وصحية ومثالية جدا، وهذه الأطعمة هي:



- زيت الزيتون.

- العدس.

- الجوز.

- دقيق الشوفان.

- الجرجير.

- التفاح غير المقشر.

- الطماطم.



سبوتنيك

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