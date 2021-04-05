الكشف عن الأسباب الرئيسية لـ 'قرقرة المعدة'

الوكيل الاخباري - تسبب قرقرة المعدة الحرج، لا سيما إذا حدثت أمام أشخاص لا تعرفهم أو أشخاص ترغب في التودد إليهم. قد تنظر إليها وتشعر بالحرج وتعتبرها مجرد علامة على الجوع، ولكن هل هذا الجوع هو السبب الرئيسي لهذا الصوت المزعج الصادر من المعدة؟



تتعدد أسباب "قرقرة المعدة"، من الآمن إلى الخطر، وكذلك تعتمد على أنواع معينة من المأكولات المسببة لهذه الأصوات.



قالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والكبد أولغا أريشيفا "يعد تناول أطعمة معينة أحد العوامل الرئيسية التي تسبب "قرقرة المعدة".

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وأضافت أريشيفا "يرتبط بالجوع وبطء أو عدم اكتمال عملية الهضم، واستهلاك بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية".



وأوضحت الأخصائية أن "قرقرة المعدة يمكن أن تعني وجود مرض خفي، خصوصا أذا صاحبها فقدان للوزن مع ألم مستمر، في هذه الحالة يجب التوجه إلى الطبيب المختص".



يشار إلى أن "قرقرة المعدة" تحدث غالبا عندما تكون المعدة خاوية، وقد تكون الأمعاء الدقيقة أيضا هي مصدر هذا الصوت. وقد يكون هذا الصوت -يعرف بالقرقرة- الذي تحدثه المعدة أو الأمعاء بسيطا ولا يمكن سماعه في بعض الأحيان.

سبوتنيك