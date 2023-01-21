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السبت، 21-01-2023 02:42 م

الكشف عن السبب وراء إدمان البعض للشيكولاتة

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الوكيل الإخباري-كشف باحثون من جامعة ليدز في المملكة المتحدة السبب وراء إدمان الكثير من الناس للشيكولاتة وهو أن نكهتها ليست فقط هي التي تثير حواسنا لكن الملمس الناعم له أيضًا جزء كبير ما يجعلنا نتناول المزيد والمزيد منها، بحسب موقع "ساينس ألرت".
 
وقال الباحثون إن مزيج الكاكاو والسكر والدهون هو الذي يجعلنا ندمن تناول الشيكولاتة، لكن هذه المكونات لها عيوبها الصحية.
                
وأجرى العلماء اختبار لسان اصطناعيا ثلاثي الأبعاد على لوح شيكولاتة فاخر عندما تم تقديم جزء الفم الآلي إلى أربع عينات مختلفة من الشيكولاتة الداكنة.
 
ووجد الباحثون أن محتوى الدهون على الجزء الخارجي من الشيكولاتة يكسو اللسان في ذوبان جيد، وإذا كان هذا ينطبق على فم الإنسان، فإن محتوى الدهون المخبأ في جسم قالب الشيكولاتة قد لا يلامس اللسان كثيرًا قبل أن يختلط باللعاب وينزلق إلى أسفل حلقنا.
 
كما تم اختبار اللسان على ألواح الشيكولاتة بأربع تركيبات مختلفة من الدهون والسكر والكاكاو، وتراوح محتوى الكاكاو من 70 إلى 99%، في النهاية كانت ألواح الشيكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون تلتصق باللسان بسهولة.
 
علاوة على ذلك عندما تلتصق الشيكولاتة الدهنية باللسان، تطلق جزيئات الكاكاو مباشرة ضد براعم التذوق في اللسان.
 
كلما زادت الدهون المحيطة بألواح الشيكولاتة احتمالية التصاقه باللسان والخد الداخلي.
 
وقالت عالمة التغذية أنويشا ساركار: "إذا كانت الشيكولاتة تحتوي على 5% من الدهون أو 50% من الدهون، فإنها ستظل تشكل قطرات في الفم، وهذا يعطيك إحساسًا بمذاق الشيكولاتة مما يعزز النكهة".

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