الكشف عن بروتينات تساعد على تطوّر الأورام لدى هؤلاء

الوكيل الإخباري - حذرت دراسة حديثة أجراها معهد "بير بيرجيلي" للبحوث الصحية وجامعة "روبيرا" الأول في تاراغونا بإسبانيا، من أن الأنسجة الدهنية لمرضى السكري تنتج بروتينات تساعد على تطوّر الأورام.



وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الوظيفة الإفرازية الطبيعية للخلايا الجذعية، وهي أحد مكونات الأنسجة الدهنية المرتبطة بجهاز المناعة، يمكن أن تتأثر في سياق أمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري.

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وركز البحث على بروتين SUB1، وهو أحد البروتينات الأكثر إفرازا بواسطة الخلايا الجذعية المأخوذة من مرضى السكري.



وحدد الباحثون وظيفة جديدة لهذا البروتين ترتبط بتعزيز الخصائص الأولية، والتي تفتح مسارا جديدا للبحث في مجال علاج السرطان في هذا النوع من المرضى، موضحين ان هذا البروتين يقوم عادة بالوظائف الأساسية مثل إنتاج البروتين، إلا أن هناك تغييرات تم اكتشافها في هذا البروتين مرتبطة بأورام من أنواع مختلفة.



وأوضحت سونيا فرنانديز فيليدو، الباحثة الرئيسية في الدراسة أنه "في محاولة لإيجاد الآليات التي تربط السمنة ومرض السكري بالسرطان، ركزنا على الأنسجة الدهنية، لأن بعض الأورام محاطة بأنسجة دهنية".



وكشفت انه "يوجد أسباب أخرى أهمها هي أن تلك الخلايا تصبح شديدة الالتهابات، ومن ثم شرعنا في البحث فيما إذا كانت هذه الخلايا الجذعية من مرضى السكري تنتج جزيئات مختلفة يمكن أن تشارك في تطور الأورام".

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