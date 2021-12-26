الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

الرفاعي يدعو الشباب للانخراط في الأحزاب السياسية لتعزيز دورهم باتخاذ القرار

الصداقة البرلمانية مع دول آسيا تبحث والسفير الهندي تعزيز التعاون الثنائي

ولي العهد يزور خلية أزمة كورونا

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الكاز الأكثر تأثراً.. الحكومة رفعت أسعار المحروقات 8 مرات وخفضتها مرة واحدة في 2021

زراعة بصيرا تباشر بإقامة أول متنزه للعائلات

وزير الصحة : الوزارة تعمل على زيادة الابتعاث للاختصاص

روسيا تسجل أدنى حصيلة من إصابات كورونا منذ أيلول الماضي

كلنا الأردن تطلق مبادرة المفرق خضراء

ورشة عمل تأسيسية لإطلاق التحالف الوطني الأردني إنصاف

الأحد، 26-12-2021 04:34 م

الكشف عن طريقة تُحسن تواصل المصابين بالتوحد مع الآخرين

DB466803-3A0B-4A39-8C55BA1370980E5E_source


الوكيل الإخباري - توصلت دراسة من مستشفى Ann & Robert H. Lurie للأطفال في شيكاغو الى نتيجة مهمة للكثير من الأهالي، تتمثل بفكرة أن استعادة السمع من خلال زراعة القوقعة للأطفال المصابين بطيف التوحد تساعد في فهمهم للغة المنطوقة وتعزيز التفاعلات الاجتماعية بشكل أفضل مع الآخرين.

اضافة اعلان

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Otology & Neurotology بعد متابعة أكبر عدد من الأطفال المصابين بالتوحد والذين خضعوا لعملية زراعة القوقعة في الأذن بمتوسط أعمار بين 5 إلى 10سنوات، وأشار الباحثون القائمون على هذا البحث أن نتائجهم إضافة إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن زراعة القوقعة تفيد الأطفال الصم والذين يعانون من التوحد.

 

وأكدت الدكتورة نانسي الشباب المدير الطبي لأمراض السمع وزراعة القوقعة في لوري للأطفال وأستاذة طب الأطفال طب الأذن والحنجرة في المنطقة الشمالية الغربية كلية الطب بجامعة فاينبرج أن السمع يتحسن ويتيح للأطفال المصابين بالتوحد الوصول إلى اللغة المنطوقة التي قد تعزز قدراتهم المعرفية والتواصلية، ومساعدة هؤلاء الأطفال على الانخراط بشكل أكبر مع عائلاتهم والمجتمع.

وأشارت إلى أن 73 % من الأطفال في الدراسة خضعوا لعملية زراعة القوقعة، منهم 45 % تطور لديهم فهم الكلمات المنطوقة بالسمع وحده وبدون إشارات بصرية، كما استخدموا اللغة المنطوقة إلى حد ما كجزء من اتصالهم العام.


المصدر -لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

كيف يؤدي الجلوس المستمر إلى إتلاف المفاصل وكيف نتجنبه؟

42488

فوائد صحية منوعة لشرب الكمون والليمون

diabetse

تأثير ممارسة الرياضة ذات الارتفاعات العالية على مرضى السكري

البيض-البيض-أم-البيض-البني-أفضل-لصحتك

طريقة خاطئة عند سلق البيض تسبب التهاب الأمعاء

image (10)

أفضل الطرق لخفض الكوليسترول بعد سن الـ 50

42869

أعراض الغدة الخاملة عند النساء

أخبار متعلقة
كيفية_التخلص_من_قمل_الرأس

النهج الأمثل للتخلص من القمل

7176901-1121510558

للحماية من أمراض الشتاء.. 10 إرشادات للعناية بطفلك

أعراض-التوحد-عند-الأطفال-بعمر-سنتين

الأطفال الذين سيصابون بالتوحد تظهر أعراضهم قبل السنة