الوكيل الإخباري - من الصعب منع انتشار قمل الرأس بين الأطفال تماماً في أجواء الحضانات والمدارس، بسبب الاحتكاك اللصيق بين الأطفال في المدرسة، ما يسهل انتشار القمل. ولا يعد هذا انعكاسًا لعادات النظافة الشخصية التي تتبعها أنت وأطفالك، وهو ليس فشلاً من جانب الوالدين إذا أصيب طفلهما بقمل الرأس.



هناك بعض المنتجات التي تصرف من دون وصفة طبية يزعم منتجوها أنها تطرد القمل، لكن تنقصها البحوث الأكثر دقة من الناحية العلمية لإثبات أنها آمنة وفعالة.

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وأظهرت بعض الدراسات أن المكونات الموجودة في بعض هذه المنتجات هي في الغالب زيوت نباتات، مثل إكليل الجبل والأترجية (سترونيلا) وشجر اليوكاليبتوس وأشجار الشاي وعشب الليمون، التي تعمل على طرد القمل.



وبالرغم من تصنيف هذه المنتجات أنها طبيعية، إلا أنها لا تخضع لرقابة هيئة الغذاء والدواء الأميركية، ولم تخضع سلامتها وفاعليتها لاختبارات تتعلق بمدى الوفاء بمعايير هذه الهيئة.

النهج الأمثل للتخلص من القمل

وإلى أن تثبت المزيد من البحوث فاعلية منتجات الوقاية من قمل الرأس، فالنهج الأمثل في هذا الخصوص يتمثل ببساطة في اتخاذ خطوات دقيقة وشاملة للتخلص من القمل وبيوضه، لكي يتم التخلص منها تماماً، منها:



1 - اطلب من طفلك أن يتجنب الاحتكاك بالرأس مع زملائه في الدراسة أثناء اللعب وغيره من الأنشطة.

2 - اطلب من طفلك ألا يشارك أشياءه الشخصية، مثل القبعات والأوشحة والمعاطف والأمشاط والفُرش وأغراض تزيين الشعر وسماعات الأذن...مع الأطفال الآخرين.

3 - اطلب من طفلك أن يتجنب مشاركة بقية الأطفال في الأماكن التي تعلق فيها قبعات وملابس أكثر من طالب في مشبك مشترك أو تخزن في خزانة مشتركة.



ومع ذلك، ليس من المعقول أن تتوقع أنك وطفلك ستتخلصان من كل أنواع الاتصال التي قد ينتج عنها انتشار القمل، وهكذا فقد تنتقل بيوض القمل إلى شعر طفلك، ولكن لا يعني ذلك بالضرورة أنه سيصاب بقمل الرأس، فبعض البيض يكون فارغًا.

ومع ذلك، ينبغي علاج البيض الذي يلتصق بالشعر عادة في نطاق 6 ملم بالقرب من فروة الرأس، حتى إذا كانت هناك بيضة واحدة فقط، وذلك للوقاية من إمكانية فقسها. أما البيض الموجود بعيدًا عن فروة الرأس فربما يكون من إصابة سابقة ولا يحتاج إلى علاج.

المصدر - صحتك