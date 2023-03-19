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الأحد، 19-03-2023 08:18 ص

الكشف عن عواقب تناول جرعات زائدة من فيتامين С

م


الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور أليكسي فودوفوزوف أخصائي علم السموم أن تناول جرعات زائدة من فيتامين С يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى.

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ووفقا له، تكون الآثار الجانبية لتناول فيتامين С ضئيلة جدا، ولكن في حالات معينة - عند الإفراط في تناول هذا الفيتامين - تكون له عواقب مزعجة.


ويقول: "الحد الأعلى للجرعة من هذا الفيتامين وفق المعايير الحديثة هو 2000 مليجرام (2 غرام) في اليوم. وتناول أكثر من هذه الكمية يمكن أن يسبب الغثيان والإسهال. وبالإضافة إلى ذلك، عند تناول فيتامين С فترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تغير في درجة حموضة البول، ما يزيد من خطر نشوء الحصى في الكلى وبصورة خاصة لدى الرجال".


ويشير الدكتور إلى أن نقص فيتامين С في جسم الإنسان يؤدي إلى الإصابة بمرض الاسقربوط، الذي يتميز بمشكلات في اللثة وفقدان الأسنان وبطء التئام الجروح بسبب انخفاض إنتاج الكولاجين.


وينصح الطبيب بتناول 50-110 ملغم من فيتامين С في اليوم. لأن هذه الجرعة تسمح بتجاوز عواقب زيادته أو نقصه في الجسم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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