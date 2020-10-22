الخميس 22-10-2020
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الخميس، 22-10-2020 12:13 م

الكشف عن مخاطر ارتداء الكمامة على الذقن

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الوكيل الاخباري - حثت رئيس قسم هيئة حماية المستهلك الروسية "ناتاليا بينكوفسكايا" على مراعاة قواعد ارتداء الكمامات التي يجب أن تتناسب بشكل مريح مع الوجه، كما ان ارتداء الكمامة على الذقن يعد ضررًا للذات وللآخرين.

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وقالت في اجتماع لمقر العمليات الإقليمية لمنع انتشار فيروس كورونا: "هناك قواعد لارتداء الكمامات، عندما يتم إنزالها على الذقن، وما إلى ذلك، فهو في الواقع أمر سيئ لك ولمن حولك، هذا مهم بشكل خاص في وسائل النقل العام، لأن هذه مساحة مغلقة، هناك عدد كبير من الناس، هذه ساعة الذروة، مما يخلق مخاطر معينة في تعقيد الوضع الوبائي" ، كما حثت على الالتزام بارتداء الكمامة، خاصة في الأماكن المزدحمة.

 

 

سبوتنيك

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