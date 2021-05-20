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الخميس، 20-05-2021 03:21 م

الكشف عن مشكلة خطيرة تتعلق بالهالات السوداء تحت العين!

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الوكيل الاخباري - يؤدي تباطؤ تدفق الدم الوريدي وتدهور تغذية الدماغ إلى حقيقة أن الدم المشبع بشكل سيئ بالأكسجين يصبح أسودا في المنطقة الواقعة تحت العينين.

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وبحسب موقع "تي في زفيزدا" الروسي، يمكن أن تكون الهالات السوداء تحت العين من الأعراض المزعجة الناتجة عن عمليات خطيرة تحدث في الجسم. وفقا لما تحدث به طبيب الأعصاب بافيل خوروشيف.

 

وقال الطبيب الروسي: هذه المشكلة خطيرة للغاية، فقد تشير إلى وجود مشاكل في الكلى. بشكل عام، الهالات السوداء تحت العين هي عرض هائل للغاية، إن لم يكن مخيفًا. يشير بشكل أساسي إلى زيادة الضغط داخل البطن. لسوء الحظ، قلة من الناس يعرفون عن هذا.

وأضاف الطبيب أن تباطؤ تدفق الدم الوريدي وتدهور في تغذية الدماغ يؤدي إلى حقيقة أن الدم غير المشبع بالأكسجين سيصبح أسودا في المنطقة الواقعة تحت العينين.


وقال "لماذا بالضبط تصبح الأوردة مرئية بشكل أفضل، وليس الشرايين، التي تتمتع بلون وردي جميل وصحي؟، يصعب على الدم الوريدي التدفق بعيدًا عن الدماغ".


وفقًا للمتخصص، تنشأ صعوبة تدفقه لسبب بسيط للغاية ولكنه رهيب. هذا بسبب زيادة الضغط داخل البطن. إذا نما عضو ما لسبب من الأسباب، على سبيل المثال، مع تليف الكبد أو السمنة،، أو عند حصول ضغط (عندما يرتدي الشخص مشدًا)، يزداد الضغط.


ولفت إلى أنه "لا يوجد مكان ينمو فيه العضو، بالتالي يبدأ بالضغط على الحجاب الحاجز ويتحرك إلى أعلى. وبسبب هذا، يرتفع الضغط في التجويف الصدري، وبعد ذلك يزداد الضغط الوريدي المركزي. وبسبب هذا، يتم إعاقة تدفق الدم الوريدي من الجمجمة، وقد تظهر هذه الأعراض".

 

سبوتنيك

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