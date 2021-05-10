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الإثنين، 10-05-2021 03:06 م

وداعا لفحص السكري عبر جرح الأصبع.. جهاز جديد لقياس السكر عن بعد

انخفاض-السكر-في-الدم


الوكيل الاخباري - قال مصدر في مركز Sensorica، إن العلماء الروس يعملون حاليا في مجال تصميم سوار ذكي مزود بجهاز استشعار غير جراحي يسمح بقياس مستويات السكر في الدم.

وشدد المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي"، على أن الجهاز يسمح بقياس نسبة السكر في الدم بشكل دوري متكرر وبدقة عالية.

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وأشار المصدر، إلى أن هذا الجهاز المستشعر، يمكنه قياس تركيز الغلوكوز بدقة عالية، وعلى الأقل 12 مرة في الساعة.

 

وذكر المصدر، أن الجهاز يقوم بإرسال المعطيات التي سجلها إلى الهاتف الذكي، والذي يمكنه إرسال هذه البيانات والمعطيات إلى الطبيب المختص. وبعد ذلك، سيتمكن الطبيب المشرف على العلاج، من تحليل هذه المعطيات بواسطة تطبيق خاص.


في شكله التجاري النهائي، سيكون الجهاز عبارة عن سوار يمكن ارتداؤه على المعصم. ويخطط لتحضير واختبار نموذج أولي للجهاز في جامعة سيتشينوف الطبية بموسكو في عام 2021.

 

روسيا اليوم

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