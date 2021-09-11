الملح البحري .. فوائد واستخدامات

الوكيل الإخباري - يُعدّ الملح البحري أنقى أشكال الملح وأكثرهم طبيعيةً، وهو ينتج طبيعيًا من ماء البحر ويكون داكنًا أكثر من الملح العادي بسبب امتصاصه لمعادن أخرى غير كلوريد الصوديوم، مثل المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم؛ من الطين القريب من ماء البحر، وبحسب المكان المستخلص منه يكون للملح لون وطعم وخواص فريدة.

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ومن فوائد الملح البحري عند تناوله واستخدامه بكميات معتدلة ما يأتي:





1 - قد يُنظّم الهضم

فالبعض يعتقد أن تناول ملح البحر مع الماء الفاتر يسهم في تنظيم الهضم، فالكلوريد مهم جدًا لإنتاج أحماض المعدة، وكلوريد الصوديوم، ممّا يُسهّل امتصاص وانتقال العناصر الغذائية في الأمعاء بعد هضمها، أي أن تناول الملح البحري قد يساعد على دعم الهضم.

2 - يساعد على موازنة السوائل في الجسم

فالصوديوم يلعب دورًا مهمًا في موازنة السوائل داخل الجسم، وعند عدم تناوله بالكميات الكافية قد يؤدي ذلك إلى الجفاف، خاصةً في الطقس الحار أو بعد التمارين الرياضية العنيفة، وتوازن السوائل مهم جدًا لضغط الدم الطبيعي، لذا فاستهلاك الصوديوم القليل أو الأكثر من اللازم يؤدي إلى تغيرات في ضغط الدم.

3 - دعم صحة الجلد وتقليل جفافه والتهابه

فقد اقترحت المؤسسة الوطنية للإكزيما أن إضافة كوب من الملح الغني بالمغنيسيوم إلى ماء الاستحمام يسهم في تخفيف تهيج الجلد الناتج عن الإكزيما.

4 - قد يُخفف ألم التهاب المفاصل الروماتويدي

وذلك بسبب خواص ملح البحر المضادة للالتهاب؛ لذا فنقع الجسم في ماء الاستحمام المذاب به ملح البحر قد يحسن من الألم والالتهاب.

5 - دعم صحة الفم

بسبب احتواء بعض أملاح البحر على الفلورايد المهم لصحة الأسنان، والذي يحميها من التلف والتسوس من الأحماض، فغسل الأسنان والغرغرة بمحلول الملح قد يقلل من تقرحات الفم ونزيف اللثة.

6 - قد يدعم جهاز المناعة

دعم جهاز المناعة بسبب احتوائه على الحديد، والفوسفور، والزنك، والبوتاسيوم، والمنغنيز، والتي تدعم جميعها جهاز المناعة، كما أن له خاصية قلوية قد تساعد على القضاء على العدوى الفيروسية والبكتيرية.

فوائد أخرى :

1 - تقشير الجلد، مما يفسر استخدامه في منتجات العناية بالبشرة والمساعدة على القضاء على حب الشباب والإكزيما والصدفية.

2 - تزويد الجسم بالكهارل، التي تساعد على تنظيم حركة العضلات وتجنب تشنجاتها.

3 - دعم الاسترخاء وتخفيف ألم القدم، عند نقعها بماء دافئ بملح البحر.

4 - مصدر للصوديوم والبوتاسيوم، اللذين يعدان عنصرين رئيسين في المحافظة على نظم القلب الطبيعي، ممّا يدعم صحة القلب.

إليكِ طرق استخدام الملح البحري

1 - إضافته إلى الطعام واستخدامه كبديل للملح العادي.

2 - طحنه ناعمًا وإضافته لوصفات المخبوزات.

3 - استخدامه كأملاح الاستحمام بوضع كوب منه (230 جرامًا) في ماء الاستحمام الدافئ للاستفادة من فوائده للبشرة.

4 - استخدامه كمقشر، وذلك بمزجه بزيت اللوز والعسل، وتقشير الجسم به لإزالة الجلد الميت وتنشيط الدورة الدموية وترطيب الجلد وتنعيمه.

5- غسل الفم والغرغرة بماء فاتر مذاب به ملح البحر للاستفادة من فوائده لصحة الفم واللثة والأسنان.

6 - استخدامه في مستحضرات التجميل، كأملاح البحر الكبريتية التي تساعد في إزالة ندوب الحبوب وعلاج التهاب الجلد، وكذلك يستخدم ملح البحر في المستحضرات الأخرى كالمقشرات ومضادات التعرق ومزيلات رائحة العرق.



المصدر - سوبر ماما