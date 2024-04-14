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الأحد، 14-04-2024 01:14 م

دراسة: التوازن الغذائي أفضل من الحمية النباتية

النظام-النباتي-لفقدان-الوزن


الوكيل الإخباري - في الوقت الذي تكشف فيه أبحاث متزايدة أن العلاقة بين الطعام والدماغ معقدة، قامت إحدى الدراسات بفحص 4 أنماط غذائية لمعرفة تأثيرها على وظائف المخ.

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ووجدت أن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على عدة أنواع من الأطعمة حقق أكبر فائدة شاملة في صحة الدماغ.


وأجريت الدراسة بالتعاون بين جامعة وارويك البريطانية وجامعة شنغهاي الصينية، وقام الباحثون بتحليل البيانات الصحية والغذائية لـ 182 ألف شخص، ووجدوا أن من اتبعوا نظاماً غذائياً متوازناً كانوا أكثر عرضة للتمتع بصحة عقلية وأداء معرفي أفضل.


وبحسب "مديكال نيوز توداي"، أشارت أبحاث سابقة إلى أن النظام الغذائي يؤثر على مدى جودة وظائف المخ. مثلاً، اتباع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي قد يساعد في إبطاء التدهور المعرفي.


وفي هذه الدراسة، فحص الباحثون 4 أنماط، الأول حمية خالية أو قليلة النشا، وفيها يتناول الأشخاص الفواكه والخضراوات والبروتين وقليلاً من الخبز والمعكرونة.


والنمط الثاني هو الحمية النباتية، ويكون تفضيل البروتين فيها أقل. والنمط الثالث حمية غنية بالبروتين قليلة الألياف.


أما النمط الرابع فهو نظام غذائي متوازن، تتماثل فيه التفضيلات لكل المجموعات الغذائية.


وضمّت تقييمات الصحة النفسية: أعراض القلق والاكتئاب، وأعراض الهوس، والتجربة الذهانية، والصدمات النفسية، وإيذاء النفس، والرفاهية.


وأظهرت النتائج أن التفضيلات المتوازنة لأنواع الأطعمة ترتبط بحالة صحية عقلية أفضل، ومستويات أعلى من الوظائف الإدراكية، ومخاطر أقل للأمراض النفسية.

 

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