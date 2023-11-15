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الأربعاء، 15-11-2023 04:08 م

اليوسفي.. فوائد عديدة للصحة والجمال

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الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "Brigitte"، أن اليوسفي يتمتع بفوائد عديدة للصحة والجمال على حد سواء.

وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بالصحة والجمال، أن اليوسفي غني بالكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان.

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كما أن اليوسفي غني بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، فضلاً عن أهميته لجمال البشرة، حيث إنه يعمل على بناء الكولاجين المهم للتمتع ببشرة مشدودة وشابة.

 

ويحتوي اليوسفي أيضاً على بروفيتامين A المعروف باسم "البيتا كاروتين"، والذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال البشرة، حيث إنه يساعد على تجدد خلايا البشرة.


وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل اليوسفي على مادة "نوبليتين"، التي تساعد على حرق الدهون من ناحية، وتحول دون تراكم الدهون في الكبد، ومن ثم تقي من الإصابة بالكبد الدهني من ناحية أخرى.

 

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