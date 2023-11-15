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الأربعاء، 15-11-2023 09:58 ص

لشباب يدوم.. 6 أطعمة تعزز إنتاج الكولاجين بالجسم

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الوكيل الإخباري - حلم الحفاظ على نضارة وشباب البشرة يراود كثيرا من الناس وخاصة السيدات مع التقدم بالعمر، ويعتبر الكولاجين ضرورة للحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر والمفاصل والأنسجة الأخرى، وهو بروتين يعمل كمكون هيكلي للعديد من الأنسجة الضامة في جسم الإنسان.

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وبينما تقوم أجسامنا بتصنيع الكولاجين بشكل طبيعي، فإن الإنتاج يتناقص مع التقدم بالعمر، ما يؤدي إلى مؤشرات واضحة على الشيخوخة والمخاطر الصحية المرتبطة بها.


فوائد الكولاجين


1- صحة الجلد
يوفر الكولاجين المرونة والترطيب للبشرة، ما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما أنه يعزز التئام الجروح ويمكن أن يساعد في إدارة الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والأكزيما.


2- صحة المفاصل
الكولاجين أحد المكونات الرئيسية للغضروف، الذي يحمي المفاصل ويمنعها من الاحتكاك ببعضها بعضا. إذ يمكن أن يساعد في تخفيف آلام المفاصل وتيبسها، خاصة عند الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.


3- تقوية الشعر والأظافر
يدعم الكولاجين نمو الشعر والأظافر القوية والصحية، ويمنع الهشاشة والتكسر.


4- كتلة العضلات
يساعد هذا البروتين في نمو العضلات وإصلاحها، ما يجعله ضروريًا للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية.


5- صحة الأمعاء
يمكن أن يساعد الكولاجين في إصلاح بطانة الأمعاء، ما قد يؤدي إلى تحسين عملية الهضم وتقليل أعراض حالات مثل متلازمة الأمعاء المتسربة.


أطعمة لتعزيز إنتاج الكولاجين
وهناك أطعمة تعزز إنتاج بروتين الكولاجين بالجسم وهي كالآتي:
- مرق العظام
- التوت
- الخضروات الورقية
- الثوم
- بياض البيض
- المكملات الغذائية

 

 

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