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الإثنين، 04-09-2023 10:57 م

انتبه لهذه العلامات- مرض خطير تكشف عنه عيناك

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الوكيل الاخباري- يجب فحص العين جيدًا أمام المرآة يوميًا، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليها، قد تدل على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل سرطان القولون والمستقيم.

علامات سرطان القولون في العين

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لا تقتصر أعراض سرطان القولون على البراز المدمم واضطراب حركة الأمعاء وتقلصات المعدة وفقدان الوزن فقط، بل تشمل أيضًا علامات تظهر في العين.

وفي دراسة منشورة في مجلة علم الأعصاب السريري، وجد الباحثون أن مرضى سرطان القولون يعانون من عدم وضوح الرؤية والعمى الليلي في كلتا العينين.

ويرجع سبب مشاكل الرؤية المرتبطة بسرطان القولون إلى اعتلال الشبكية، الذي يعتبر العرض الرئيسي للأورام الخبيثة في الأمعاء، بحسب المجلة الطبية لتقارير الحالة السريرية.

ولا يؤثر سرطان القولون سلبًا على العين بسبب النقائل المدارية فقط، وهي حالة ينتقل فيها الورم الخبيث من موضع الإصابة إلى أجزاء أخرى بالجسم، بل أوضح المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية أن هناك سببين آخرين، هما:

- حدوث خلل في الجهاز المناعي، يجعل الأجسام المضادة المكافحة للسرطان تهاجم عن طريق الخطأ الخلايا الطبيعية في الجهاز العصبي.

- إفراز الورم الخبيث للهرمونات الوظيفية.

وفيما يخص النقائل المدارية لسرطان القولون، أظهرت دراسة سابقة أنها تصيب العين بالمشكلات التالية:

- ألم العين.

- جحوظ العين.

- حساسية الضوء.

- الرؤية المزدوجة.

- فقدان النظر.


 




 

 


 

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