بماذا تخبرك عينيك عن صحتك؟

الوكيل الاخباري- تعتبر العين من الأعضاء الحيوية الحساسة بالجسم، حيث تتأثر كثيرًا عندما يعاني الإنسان من بعض الأمراض، لذلك يحرص الطبيب على فحصها، لتشخيص الحالة الصحية للمريض.



أشياء تظهر في العين تخبرك عن صحتك

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1- بقع دم في العين

إذا وجد طبيب العيون بقع من الدم في الجزء الخلفي من عين المريض، فهذا يعطيه دلالة بأنه مصاب باعتلال الشبكية السكري، خاصةً إذا كان يعاني أيضًا من:



- ألم العين.



- عوامات العين.



- الرؤية الضبابية أو المزدوجة.



2- حلقة ملونة حول القزحية

لارتفاع الكوليسترول الضار بالدم تأثيرات سلبية على العين، حيث يؤدي إلى ظهور حلقة حول القزحية، يتراوح لونها بين الأبيض والرومادي والأزرق.



3- احمرار العين

يجب الحذر من احمرار العين، لأنه قد يكون علامة تحذيرية على تلف أوعيتها الدموية، نتيجة لارتفاع ضغط الدم، الذي يؤدي أيضًا إلى حدوث مشاكل في الرؤية، قد تصل إلى حد العمى، إذا لم يتم السيطرة عليه.



4- جلطة دموية في العين

من أكثر الأعراض المثيرة للقلق، لأنها تشير إلى أن المريض أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، خاصةً إذا كان يعاني في الأساس من ارتفاع ضغط الدم.



5- جفاف العين

يعد جفاف العين من المشكلات الشائعة بين الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، الذي يسبب أيضًا عدم وضوع الرؤية أو ضعف النظر أو حساسية الضوء أو الجلوكوما أو المياه البيضاء.



6- حكة العين

فرط نشاط الغدة الدرقية من الأمراض التي تؤثر سلبًا على صحة العين، حيث يعرضها للاحمرار والحكة والتورم والجحوظ.



7- التهاب العصب البصري

يعاني حوالي 75% من الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد MS -مرض يؤثر على الجهاز العصبي بأكلمه- من التهاب العصب البصري.



8- تضخم العصب البصري

عندما يصاب الشخص بالسرطان، فإن العين هي أولى الأعضاء الحيوية التي تتأثر سلبًا، حيث يتضخم العصب البصري وتحدث تغيرات في الرؤية.