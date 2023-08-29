الثلاثاء 29-08-2023
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الثلاثاء، 29-08-2023 07:41 ص

خبيرة تغذية توصي بفيتامين هام

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الوكيل الاخباري - غالبا ما نفكر في النظام الغذائي عندما نغوص في المشكلات الصحية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري، إلا أنه يمكن أن يكون له أيضا تأثير على أعيننا.


وفي الواقع، فإن تناول المزيد من بعض الفيتامينات يمكن أن يساعد على حماية العينين من التلف.


وقالت أخصائية التغذية في مجال الصحة العامة، الدكتورة إيما ديربيشاير من ماكوشيلد: "من المهم جدا الاعتناء بصحة أعيننا طوال العام، وخاصة في فصل الصيف بسبب أشعة الشمس الساطعة والمكاتب المكيفة والأجواء الجافة والغبار والرمل ومياه البحر. إن التعرض المفرط لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يكون ضارا جدا بصحة الجزء الخلفي من العين وقد يزيد بمرور الوقت من خطر الإصابة بأمراض خطيرة في العين. ومن المهم أن نتخذ خطوات منتظمة للمساعدة على الاعتناء بأعيننا. ويشمل ذلك جزءا محددا من العين، البقعة، وهي المسؤولة عن العديد من جوانب الرؤية".


وتوضح ديربيشاير: "البقعة (أو البقعة الصفراء) هي جزء من شبكية العين، وتقع مباشرة في الجزء الخلفي من العين. ويبلغ عرضها نحو 5 مم فقط، ولكنها مسؤولة عن رؤيتنا المركزية، ومعظم رؤيتنا للألوان والتفاصيل الدقيقة لما نراه. وتحتوي البقعة على تركيز عال جدا من الخلايا المستقبلة للضوء، الخلايا التي تكتشف الضوء. إن البقعة هي الجزء الأكثر حساسية في شبكية العين وتمنحنا رؤية مركزية حادة ضرورية لأنشطة مثل القراءة والقيادة".


وأوصت ديريبشاير بزيادة تناول فيتامين C كطريقة لحماية البقعة. وقالت: "فيتامين C هو فيتامين مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء ويساعد على حماية البقعة من الأضرار التأكسدية. وتتكون العين من طبقات من الأنسجة الضامة التي يحافظ عليها الكولاجين. فيتامين C ضروري لإنتاج الكولاجين، والكولاجين مهم حقا للعيون لأنه يحميها".


وتشمل المصادر الجيدة لفيتامين C ما يلي:

- الحمضيات مثل البرتقال والليمون

- الكيوي

- الفلفل

- الفراولة

- الطماطم

- الخضروات الصليبية (البروكلي، براعم بروكسل، الملفوف، القرنبيط)

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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