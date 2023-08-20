الأحد 20-08-2023
الوكيل الاخباري

إضرام النار بشاب في الشارع العام بالرصيفة

إنستغرام تطلق ميزة جديدة طال انتظارها

أعلى درجة حرارة سُجلت في الاردن اليوم الاحد - جدول

توضيح حكومي بشأن تطبيقات النقل الذكية

توجيهات هامة الى أولياء امور طلبة المدارس والأهالي بالاردن

توجه لإقرار نظام لحقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين في الضمان

40 ألف طن استيراد الأردن من الأسماك والإنتاج المحلي يصل 3%

اصدار جديد من البنك المركزي اعتبارا من نهاية الشهر الحالي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

دائرة ضبط ناقلات الأمراض تسجل 16 ألف طلب خدمة الشهر الماضي

الأحد، 20-08-2023 09:36 م

من عينيك- كيف تكتشف الإصابة بتليف الكبد؟

2023_8_20_19_53_56_0


الوكيل الاخباري- من الضروري أن نفحص العين أمام المرآة يوميًا، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليها، قد تكون مؤشرًا على الإصابة ببعض الأمراض، مثل تليف الكبد.

أعراض تليف الكبد في العين
عندما يصاب الكبد بالتليف، تتراجع قدرته على أداء وظائفه الحيوية، لا سيما تنقية الجسم من المواد الضارة، مثل مادة البيليروبين الناتجة عن تكسير كريات الدم الحمراء.

ومع تراكم مادة البيليروبين في الدم، يتعرض مريض تليف الكبد لليرقان، الذي يتسبب في اصفرار بياض العين والبشرة، بالإضافة إلى شحوب البراز وتغير البول للون الداكن.

وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن مرضى تليف الكبد يعانون من مشكلات أخرى في العين غير اليرقان، وهي:

- جفاف العين.

- العمى الليلي.

- عمى الألوان.

- التهاب القرنية.

- التهاب الملتحمة.

اضافة اعلان


وتبين للباحثين أن سبب إصابة العين بهذه المشكلات يرجع إلى انخفاض مستويات فيتامين أ لدى مرضى تليف الكبد، لذلك يجب تناول مكملاته الغذائية، ولكن لا بد من الالتزام بالجرعة الموصوفة طبيًا، لأن الإفراط فيها يسبب التسمم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023109116826976696

إضرام النار بشاب في الشارع العام بالرصيفة

2023_8_20_18_37_8_551

5 أعراض للسكري تظهر على اليدين والقدمين

62972Image1-1180x677_d

تقنية ذكاء اصطناعي تكتشف سرطان الجلد في ثوان

tbl_articles_article_28138_869dde068e4-9cc4-4bf4-83e5-3bd3f1850aca

تعرف على اسباب وخز الرأس

637b86b74c59b76719715e9b

كيف تعرف بالنوبة القلبية قبل فترة من حدوثها؟

2022_5_26_17_24_41_890

وداعا للإمساك- تناول هذه البذور للتخلص منه نهائيا

أخبار متعلقة
2023_8_20_18_37_8_551

5 أعراض للسكري تظهر على اليدين والقدمين

99

احذر - علامة في العين تدل على الإصابة بمرض خبيث

2023_8_15_16_56_32_232

انتبه- 6 أعراض تخبرك بسوء صحة رئتيك

2023_8_15_17_47_7_28

من فمك- كيف تكتشف الإصابة بالقولون العصبي؟

كك

3 علامات تحذيرية في العين تدل على الإصابة ببعض الأمراض

download

علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول