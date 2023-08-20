من عينيك- كيف تكتشف الإصابة بتليف الكبد؟

الوكيل الاخباري- من الضروري أن نفحص العين أمام المرآة يوميًا، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليها، قد تكون مؤشرًا على الإصابة ببعض الأمراض، مثل تليف الكبد.



أعراض تليف الكبد في العين

عندما يصاب الكبد بالتليف، تتراجع قدرته على أداء وظائفه الحيوية، لا سيما تنقية الجسم من المواد الضارة، مثل مادة البيليروبين الناتجة عن تكسير كريات الدم الحمراء.



ومع تراكم مادة البيليروبين في الدم، يتعرض مريض تليف الكبد لليرقان، الذي يتسبب في اصفرار بياض العين والبشرة، بالإضافة إلى شحوب البراز وتغير البول للون الداكن.



وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن مرضى تليف الكبد يعانون من مشكلات أخرى في العين غير اليرقان، وهي:



- جفاف العين.



- العمى الليلي.



- عمى الألوان.



- التهاب القرنية.



- التهاب الملتحمة.

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وتبين للباحثين أن سبب إصابة العين بهذه المشكلات يرجع إلى انخفاض مستويات فيتامين أ لدى مرضى تليف الكبد، لذلك يجب تناول مكملاته الغذائية، ولكن لا بد من الالتزام بالجرعة الموصوفة طبيًا، لأن الإفراط فيها يسبب التسمم.