احذر - علامة في العين تدل على الإصابة بمرض خبيث

الوكيل الاخباري - سرطان الكبد من الأمراض الخطيرة التي قد يتعرض إليها الإنسان، يمكن اكتشاف الإصابة به من خلال عدد من الأعراض، بعضها تظهر في العين.

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يستعرض في السطور التالية، أعراض سرطان الكبد في العين، وفقًا لموقعي "Express" و"Cleveland Clinic".



أعراض سرطان الكبد في العين

في المراحل الأولى من سرطان الكبد، لأن تظهر أعراض على العين، ولكن مع تقدم المرض، لا يستطيع الكبد معالجة البيليروبين، وهي مادة تنتج عن تكسير كريات الدم الحمراء.



ومع تراكم مادة البيليروبين في مجرى الدم، يتعرض مريض سرطان الكبد لحالة تدعى باليرقان، وتشمل أعراضه:



- اصفرار بياض العين.

- اصفرار البشرة.

- تغير البول إلى اللون الداكن.

- شحوب البراز.



وذُكِر اصفرار بياض العين في تقرير عن سيدة مصابة بسرطان الكبد، تم نشره في مجلة "The Eurasian Journal of Medicine".



وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن اليرقان كان منتشرًا بنسبة تتراوح من 19 إلى 40% لدى الحالات المتأخرة من سرطان الكبد.



ومع ذلك، لا يدل اليرقان، لا سيما اصفرار العين، على وجود ورم في الكبد فقط، بل يشير أيضًا إلى إصابته بأمراض أخرى، أبرزها:



- الالتهابات الفيروسية "A وB وC وD وE"

- مرض الكبد الدهني.

- تليف الكبد.

- فشل الكبد.

وهناك أمراض أخرى بعيدة عن الكبد يكشف عنها اليرقان، منها:



- التهاب المرارة.

- حصوات المرارة.

- سرطان المرارة

- سرطان البنكرياس.

- فقر الدم الانحلالي.



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