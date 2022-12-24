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السبت، 24-12-2022 12:49 م

انواع شائعة من الخضروات تقي من سرطان القولون

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الوكيل الإخباري-أعلنت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الخضروات والخضروات الورقية من الفصيلة الكرنبية (الصليبية) يساعد على الوقاية من سرطان الأمعاء.

وتقول كبيرة خبراء التغذية بوزارة الصحة بموسكو: "وفقا لنتائج الدراسات التي أجريت مؤخرا، اتضح ان تناول الخضار والخضروات الورقية من الفصيلة الصليبية- الملفوف بمختلف أنواعه - القرنبيط وبروكلي والفجل واللفت والجرجير وغيرها، تساعد على الوقاية من سرطان القولون والمستقيم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البولوفينول والألياف الغذائية".

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وتضيف، إن الأهمية البيولوجية لهذه الصبغة النباتية الموجودة في الخضروات والفواكه والثمار الساطعة اللون، تكمن في أنها مضادة للأكسدة. أي أنها تحمي خلايا الجسم من التلف.

 

روسيا اليوم

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