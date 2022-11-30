الخضروات والفواكه تحمي من أمراض القلب

الوكيل الإخباري-أظهرت تجربة أن النظام الغذائي الغني بالخضروات والفاكهة مدة 8 أسابيع يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب 10%.



وحسب نتائج الدراسة التي نشرتها "أمريكان جورنال أوف كارديولوجي"، يعد النظام الغذائي الصحي استراتيجية رئيسية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع الضغط، والكولسترول، والوقاية من تصلّب الشرايين.



وقارنت الدراسة تأثير 3 أنماط غذائية، الأول لخفض الضغط المرتفع، والثاني غني بالخضروات والفواكه، والثالث نظام يعتمد على نسبة عالية من الدهون والصوديوم وقليل من الخضار والفاكهة.



وأظهرت الدراسة أن النساء استفدن أكثر من نظام خفض الضغط المرتفع، بانخفاض خطر أمراض القلب لديهن 13%. ويحتوي هذا النظام على حصة جيدة من البقول، والحبوب الكاملة، مع الخضروات والفاكهة.



وتبين أن النظام الغني بالخضروات والفواكه يعزز صحة القلب، ويقلل خطر أمراضه مثل ارتفاع الكولسترول وضغط الدم.



وأجرى التجربة باحثون في جامعة ماساتشوستس ومركز جون هوبكنز الطبي، بمشاركة 459 بالغاً.

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