الأربعاء 30-11-2022
الوكيل الاخباري

قرار من منظمة الأمم المتحدة بشأن المنسف - صورة

الكشف عن سبب دوران الأغنام حول نفسها بالأردن ! - فيديو

فيديو : الأغنام تدور حول نفسها بالأردن .. بعد ان حيرت العالم بالصين !

بحث التعاون بين جامعتي آل البيت والبيضاء اليمنية

مؤتمر في اليرموك حول القوانين والأخلاق الطبية

العضايلة يترأس وفد الأردن المشارك في المؤتمر العربي للمياه

الخصاونة يوجه بمراجعة كافة الروايات والأعمال الأدبية

العثور على جثة داخل إستراحة في إربد

الحكومة ترفع أسعار البنزين

5 قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الأربعاء، 30-11-2022 04:58 م

الخضروات والفواكه تحمي من أمراض القلب

2022113016393561CD


الوكيل الإخباري-أظهرت تجربة أن النظام الغذائي الغني بالخضروات والفاكهة مدة 8 أسابيع يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب 10%.

وحسب نتائج الدراسة التي نشرتها "أمريكان جورنال أوف كارديولوجي"، يعد النظام الغذائي الصحي استراتيجية رئيسية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع الضغط، والكولسترول، والوقاية من تصلّب الشرايين.

وقارنت الدراسة تأثير 3 أنماط غذائية، الأول لخفض الضغط المرتفع، والثاني غني بالخضروات والفواكه، والثالث نظام يعتمد على نسبة عالية من الدهون والصوديوم وقليل من الخضار والفاكهة.

وأظهرت الدراسة أن النساء استفدن أكثر من نظام خفض الضغط المرتفع، بانخفاض خطر أمراض القلب لديهن 13%. ويحتوي هذا النظام على حصة جيدة من البقول، والحبوب الكاملة، مع الخضروات والفاكهة.

وتبين أن النظام الغني بالخضروات والفواكه يعزز صحة القلب، ويقلل خطر أمراضه مثل ارتفاع الكولسترول وضغط الدم.

وأجرى التجربة باحثون في جامعة ماساتشوستس ومركز جون هوبكنز الطبي، بمشاركة 459  بالغاً.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
202211282293525MV

ما تأثير زيادة الوزن على نمو أدمغة الأطفال ؟

1598739247_970_25572_

خطوات منزلية تساعدك على فتح انسداد الأنف بسبب الأمراض الموسمية

800

ما فوائد استخدام العسل كبديل للتحلية ؟

6386293b4ac44

إنجاز طبي .. تطوير ضمادة ذكية لها مفعول كبير في علاج الجروح

2022_5_19_23_18_37_36

طبيب روسي يوضح كيف تقي نفسك من الاصابة بالجلطة الدماغية؟

6385ca134c59b72f333a6561

منها في اللسان .. علامات ظاهرة قد تشير إلى سرطان المعدة

أخبار متعلقة
837d81b8-c009-4959-8bcc-a69c84a014b8

دراسة : تناول الجوز يومياً يقلل خطر الاصابة بسرطان الثدي

6371242a4c59b774f30af41f

علماء يصنفون الأطعمة المسببة للإدمان والضارة

80a9bdf9-b8d1-432d-ab20-bb7668eddc45

ألم في الفك والحلق قد ينذر بالإصابة بأمراض القلب

TXJTFXTZFT

7 فواكه وخضروات لا تقشّرها