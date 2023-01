ايهما أفضل لعلاج الانفلونزا .. الليمون بالماء الدافئ أم البارد ؟

الوكيل الإخباري- يلعب الليمون البارد دور كبير في علاج الأنفلونزا، لأنه مصدر طبيعي غني بفيتامين "سي"، ويعمل على تقوية الجهاز المناعي ضد نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن السؤال هو كيف نتناوله؟، وأيهما أفضل تناول الليمون بارد أو دافئ ؟

إليك بعض التفاصيل للحصول على فوائد هذا المشروب السحري كاملة، حسب ما أكده موقع Eat This Not That :

الليمون البارد أم الدافئ؟!

هناك أكثر من طريقة لإعداد الليمون، فهناك من يفضله باردًا وآخرون يعتقدون أن الليمون الساخن أفضل للصحة، إلا أن معظم المراجعات العلمية التي أجريت على هذا المشروب، قد أكدت أنه لا فرق بينهما من حيث القيمة الغذائية، ولكن قد يتفوق عصير الليمون البارد على نظيره الدافئ في بعض الفوائد، والعكس صحيح وفي السطور التالية سنكشف لكم متى يكون الليمون البارد مفيد ومتى يصبح الدافئ أفضل؟





لفقدان الوزن اشرب عصير الليمون بارد:

يساهم عصير الليمون البارد في فقدان الوزن أكثر من الدافئ، لأن المشروبات المثلجة بشكل عام تجعل الجسم يبذل مجهودًا أكبر لتدفئتها، بحيث تتلائم مع درجة حرارة الجسم الداخلية، مما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.



الليمون الدافئ لتحسين الأداء البدني:



الماء الدافئ عامة يساعد على تحسين الأداء البدني، على عكس الماء البارد الذي يتسبب في تضييق الأوعية الدموية، مما يؤثر سلبًا على عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، ولا سيما العضلات.





لتنشيط الدورة الدموية يفضل العصير البارد:



يحافظ الماء البارد على البوتاسيوم الموجود في الليمون، لذلك، يتفوق عصير الليمون البارد عن الدافئ، في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، وتنظيم ضغط الدم، وتنشيط الدورة الدموية.





طبيب: الأفضل هو البارد للاستفادة من فيتامين سي:

أكد الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، إنه لا يوجد فائدة تعود على الصحة العامة من تناول عصير الليمون الساخن في لعلاج امراض فصل الشتاء، حتى إذا شربت منه كميات كبيرة.



وأضاف أن تسخين الليمون يؤدي لانخفاض تركيز فيتامين "سي" لأنه لا يتحمل درجات الحرارة العالية، وبالتالي يحول بالفعل الحراري إلى عصير بلا قيمة صحية، وشدد الناظر على ضرورة تناول عصير الليمون بارد، مع مراعاة عدم تعريضه لدرجة حرارة عالية، بالإضافة لعدم إضافته على المشروبات الساخنة، لضمان الاستفادة من فيتامين "سي" الموجودة فيه.

