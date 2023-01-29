الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

تظاهرات في شوارع نيويورك احتجاجا على مقتل تاير نيكولز

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من القدس

تمكين رجال الأمن من قراءة الوثائق الرقمية عبر تطبيق سند

الأردنيون يحتفلون بعيد ميلاد الملك الـ 61 غداً

تونس: 7 ملايين ناخب يتوجهون لمكاتب الاقتراع لاختيار نصف أعضاء البرلمان

تنظيم الطاقة: ارتفاع قيمة الفواتير بسبب الأحوال الجوية ولم ترفع أسعار الكهرباء

دغلس: مستوطنون يرتكبون 144 اعتداء جنوب نابلس

ما سبب هبوط الذهب عالمياً بآخر أيام التداول؟ خبراء يجيبون

الاحتلال يقرر إغلاق منزل الشهيد خيري علقم بالقدس

قطر: التأمين الصحي شرط للحصول على تأشيرة زيارة اعتبارا من الأربعاء

الأحد، 29-01-2023 10:44 ص

ايهما أفضل لعلاج الانفلونزا .. الليمون بالماء الدافئ أم البارد ؟

الليمون-مع-الماء-على-الريق


الوكيل الإخباري- يلعب الليمون البارد دور كبير في علاج الأنفلونزا، لأنه مصدر طبيعي غني بفيتامين "سي"، ويعمل على تقوية الجهاز المناعي ضد نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن السؤال هو كيف نتناوله؟، وأيهما أفضل تناول الليمون بارد أو دافئ ؟

اضافة اعلان

 

إليك بعض التفاصيل للحصول على فوائد هذا المشروب السحري كاملة، حسب ما أكده موقع Eat This Not That :

 

الليمون البارد أم الدافئ؟! 
هناك أكثر من طريقة لإعداد الليمون، فهناك من يفضله باردًا وآخرون يعتقدون أن الليمون الساخن أفضل للصحة، إلا أن معظم المراجعات العلمية التي أجريت على هذا المشروب، قد أكدت أنه لا فرق بينهما من حيث القيمة الغذائية، ولكن قد يتفوق عصير الليمون البارد على نظيره الدافئ في بعض الفوائد، والعكس صحيح وفي السطور التالية سنكشف لكم متى يكون الليمون البارد مفيد ومتى يصبح الدافئ أفضل؟ 


لفقدان الوزن اشرب عصير الليمون بارد:
يساهم عصير الليمون البارد في فقدان الوزن أكثر من الدافئ، لأن المشروبات المثلجة بشكل عام تجعل الجسم يبذل مجهودًا أكبر لتدفئتها، بحيث تتلائم مع درجة حرارة الجسم الداخلية، مما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

الليمون الدافئ لتحسين الأداء البدني:

الماء الدافئ عامة يساعد على تحسين الأداء البدني، على عكس الماء البارد الذي يتسبب في تضييق الأوعية الدموية، مما يؤثر سلبًا على عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، ولا سيما العضلات.


لتنشيط الدورة الدموية يفضل العصير البارد:

يحافظ الماء البارد على البوتاسيوم الموجود في الليمون، لذلك، يتفوق عصير الليمون البارد عن الدافئ، في الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم، وتنظيم ضغط الدم، وتنشيط الدورة الدموية. 


طبيب: الأفضل هو البارد للاستفادة من فيتامين سي:
أكد الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، إنه لا يوجد فائدة تعود على الصحة العامة من تناول عصير الليمون الساخن في لعلاج امراض فصل الشتاء، حتى إذا  شربت منه كميات كبيرة.


وأضاف أن تسخين الليمون يؤدي لانخفاض تركيز فيتامين "سي" لأنه لا يتحمل درجات الحرارة العالية، وبالتالي يحول بالفعل الحراري إلى عصير بلا قيمة صحية، وشدد الناظر على ضرورة تناول عصير الليمون بارد، مع مراعاة عدم تعريضه لدرجة حرارة عالية، بالإضافة لعدم إضافته على المشروبات الساخنة، لضمان الاستفادة من فيتامين "سي" الموجودة فيه.

 

fOOD TODAY

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11111111

ارشادات استخدام العسل في الطبخ

12043190554019.jpg

خبراء "ينسفون" المعتقد الشائع بشأن وجبة الفطور

e4d1b270eb2fc0ee3e2293d912a3fa9a

هل يؤثر شرب الشاي والقهوة باكواب ورقية على الصحة ؟

f4b38ed1-4ddc-4cd9-aa4a-10be3cffa3bd

خبراء يحذرون من بعض مكملات فيتامين B12

2023_1_26_20_47_38_626

كيف يعمل خل التفاح على حرق دهون البطن ؟

202312882019561P2

أمراض القلب في وقت مبكر خطر على الذاكرة

أخبار متعلقة
2020_3_8_14_26_14_233

طبيعياً وبالأدوية..طرق لعلاج التهاب الشعب الهوائية

35931394_101

حقيقة حول استخدام المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد

tbl_articles_article_21026_328eccb2944-0d25-4353-a8f1-aa49f7feaca7

أسباب آلام القدم المتعددة وطرق العلاج

135-205715-important-methods-treating-women-children-2

دراسة : نقص الحديد يسبب السعال المزمن

أعراض_الإنفلونزا

كيف تميز اصابتك بالانفلونزا تحديداً ؟

2023_1_15_23_29_14_127

طبيب يحذر من طريقة شائعة لعلاج حموضة المعدة