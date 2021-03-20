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السبت، 20-03-2021 12:18 م

باحثون يكشفون مفعول فيتامين د على فيروس كورونا

فيتامين د
أرشيفية


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة طبية حديثة، أن الأشخاص الذين يعانون انخفاضا في مستوى فيتامين "د" في أجسامهم، يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوردت الدراسة التي أجريت من قبل باحثين في جامعة شيكاغو، أن ذوي المستوى المنخفض من فيتامين "د" يزداد احتمال إصابتهم بعدوى كورونا بنسبة 7 في المئة.

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وأوضح الباحثون، أن ذوي الأصول الإفريقية، ممن يعانون من انخفاض مستوى هذا الفيتامين لديهم، تعرضوا لخطر إصابة أكبر بواقع 2.6 مرة.
ولا تعني هذه الدراسة أن فيتامين "د" يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، لكنه يؤدي دورا مهما في عمل الجهاز المناعي وتصديه للعدوى.

ويوصف فيتامين "د" بفيتامين الشمس، ويحصل عليه جسم الإنسان من خلال امتصاصه عبر الجلد.


لكن الحصول على فيتامين "د" يرتبط بالمكان الذي يعيش فيه الإنسان والوقت الذي يقضيه في الخارج، كما يختلف الأمر من عرق إلى آخر.


ويختلف فيتامين "د" كثيرا عن باقي الفيتامينات التي نحصل عليها من خلال الأنظمة الغذائية التي نتبعها.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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