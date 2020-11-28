السبت 28-11-2020
الوكيل الاخباري

مديريات العمل في المحافظات تستقبل المراجعين السبت

أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد اليوم

أمانة عمان تطبق خطة الطوارئ للحالات الجوية وتنشر فرقها المتخصصة

محافظ العاصمة : أوقفت عريسا ووالده

بدء رحلة علاج فتى الزرقاء صالح

مدير الطب الشرعي : كورونا يضرب الرئتين فجأة

إسبانيا تسجل 294 وفاة جديدة بفيروس كورونا

6 وفيات و1782 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

إيطاليا تسجل 827 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كندا تسجل 57 وفاة و 3124 إصابة جديدة بكورونا في كيبيك وأونتاريو

السبت، 28-11-2020 09:17 ص

بارقة أمل بعلاج جديد لمن يعاني من أمراض العيون

996-6


الوكيل الإخباري- طور علماء في جامعة "ترينيتي" الأيرلندية، علاجا جينيا جديدا تستغرق مدته يوما واحدا فقط للشفاء من بعض أمراض العيون التي تؤدي لفقدان البصر تدريجيا، والتي يعاني منها آلاف الأشخاص حول العالم.

اضافة اعلان

وأكد العلماء أن هذا العلاج الجيني لن يقتصر فقط على أمراض العيون، بل سيقدم آفاقا مستقبلية ايضا في مجال الاضطرابات العصبية المرتبطة بالشيخوخة والتقدم في العمر، وفقاً لمجلة Frontiers in Neuroscience العلمية.


وتدور الدراسة حول العلاج الجيني الجديد OPA 1 الذي يعمل على حماية الوظائف البصرية ويعالج أمراض العين مثل ضمور العصب البصري DOA المسبب لفقدان البصر بشكل تدريجي، ولا يوجد في الوقت الحالي علاج واق أو شاف منه.

وأجرى العلماء من قسم علم الوراثة والأحياء في كلية ترينيتي، تجاربهم على الفئران للتحقق من فعالية العلاج وتبين انه نجح في حماية الوظائف البصرية لديها.


وأكد العلماء أن علاج OPA 1 يظهر تقدما واعدا للشفاء من أمراض العيون، مثل ضمور العصب البصري DOA وأمراض العيون الأخرى.


وأكد البروفيسور جين فارا، أنهم مازالوا يستكملون بحثهم ويعملون على تطويره حتى يستطيعوا تقديمه كخطة علاجية كاملة في الفترة المقبلة.

 

المصدر: لها



 




 

 


 

إقرأ ايضا
281893_5_1587456877

عصير سحري يقوي مناعة الجسم من خطر كورونا

tbl_articles_article_14441_3278d168c43-74ca-4712-becd-1b0c33bb36ab

تعرف على اعراض حساسية الجلد وطرق علاجها

58e9c76c-e278-40fd-8a38-beb586c6991e_16x9_1200x676

تعرف على فوائد شاي الكركم

a8e256b7-816f-4221-be32-6f0a84211da7_16x9_1200x676

دراسة مفاجئة.. بلازما دم المتعافين لا تساعد مرضى كورونا

5820646-993284457

ألم اليدين والقدمين علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم

فوائد_التين_المجفف_مع_زيت_الزيتون

فوائد مذهلة لمنقوع التين المجفف في زيت الزيتون

أخبار متعلقة
5437041-671807528

علاج ثنائي جديد لسرطان الدم يجنب المرضى العلاج الكيماوي

vaccine_wikimedia_commons

التوصل إلى لقاح يمنع تكرار الإصابة بسرطان الجلد

babygirlcancer

تأخير علاج مرضى السرطان حتى لشهر واحد يزيد خطر الوفاة

05093432421891830038136307783777

تحذير لمرضى السرطان من هذه الأدوية