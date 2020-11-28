بارقة أمل بعلاج جديد لمن يعاني من أمراض العيون

الوكيل الإخباري- طور علماء في جامعة "ترينيتي" الأيرلندية، علاجا جينيا جديدا تستغرق مدته يوما واحدا فقط للشفاء من بعض أمراض العيون التي تؤدي لفقدان البصر تدريجيا، والتي يعاني منها آلاف الأشخاص حول العالم.

اضافة اعلان



وأكد العلماء أن هذا العلاج الجيني لن يقتصر فقط على أمراض العيون، بل سيقدم آفاقا مستقبلية ايضا في مجال الاضطرابات العصبية المرتبطة بالشيخوخة والتقدم في العمر، وفقاً لمجلة Frontiers in Neuroscience العلمية.



وتدور الدراسة حول العلاج الجيني الجديد OPA 1 الذي يعمل على حماية الوظائف البصرية ويعالج أمراض العين مثل ضمور العصب البصري DOA المسبب لفقدان البصر بشكل تدريجي، ولا يوجد في الوقت الحالي علاج واق أو شاف منه.



وأجرى العلماء من قسم علم الوراثة والأحياء في كلية ترينيتي، تجاربهم على الفئران للتحقق من فعالية العلاج وتبين انه نجح في حماية الوظائف البصرية لديها.



وأكد العلماء أن علاج OPA 1 يظهر تقدما واعدا للشفاء من أمراض العيون، مثل ضمور العصب البصري DOA وأمراض العيون الأخرى.



وأكد البروفيسور جين فارا، أنهم مازالوا يستكملون بحثهم ويعملون على تطويره حتى يستطيعوا تقديمه كخطة علاجية كاملة في الفترة المقبلة.

المصدر: لها







