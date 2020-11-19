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الخميس، 19-11-2020 01:51 م

التوصل إلى لقاح يمنع تكرار الإصابة بسرطان الجلد

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الوكيل الاخباري - توصل باحثون من معهد Tisch لأبحاث السرطان في كلية طب ماونت سيناي في مدينة مانهاتن الأميركية مع آخرين من منظّمة تجارب العلاج المناعي للسرطان CITN إلى تطوير لقاح يمكن أن يمنع تكرار الإصابة بسرطان الجلد.

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وفي هذا السياق، ذكر موقع Medical Express أن هذا يعود إلى إضافة جزء جديد أُطلقت عليه تسمية Flt3L ويعمل على زيادة عدد الخلايا التي يمكن أن تحمي الأشخاص من الإصابة بسرطان الجلد مرة جديدة.


وذكر تقرير صدر في نهاية الأبحاث أنه تمت أيضاً إضافة مكون ثانٍ للقاح أُطلقت عليه تسمية poly-ICLC وهو يعزز قدرة تلك الخلايا على إنتاج الأجسام المضادة وعلى قتل المرض.


وجاءت هذه النتائج بعدما أجرى الباحثون تجاربهم على مرضى فعليين مصابين بمرض سرطان الجلد في مرحلتيه الثانية والثالثة. وتبين أن اللقاح زاد من استجابتهم المناعية.

ونقل الموقع عن الطبيبة نينا بهاردواج، مديرة مركز العلاج المناعي في معهد Tisch للسرطان، قولها إن هذه التجربة قد تغيّر خطط لقاحات أنواع السرطان الأخرى في المستقبل.


كما اعتبر الطبيب فيليب فريدلاندر أن العلاج المناعي الجديد بادرة أمل للمصابين بالورم الميلانيني، وهو أكثر أنواع سرطانات الجلد خطورةً.

 

 

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