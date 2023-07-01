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السبت، 01-07-2023 01:20 م

بالماء .. طريقة سريعة وفعالة لخفض الكولسترول

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الوكيل الإخباري- قال بحث جديد من جامعة إلينوي إن "حمية الماء" تساعد على خفض الوزن سريعاً، وكذلك خفض الكولسترول وضغط الدم المرتفع، لكن يبدو أن آثارها تختفي بعد فترة وجيزة من التوقف عن هذا "الرجيم".

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وعند اتباع "حمية الماء"، لا يستهلك الفرد شيئاً تقريباً سوى الماء لعدة أيام، فيقتصر استهلاك السعرات الحرارية على عدد محدود في اليوم، وفق "نيوترشن ريفيوز".


وقالت كريستا فارادي أستاذة التغذية وعلم الحركة في الجامعة والمشرفة على البحث: "لا يبدو أن هناك آثار ضارة خطيرة لمن يصومون إلا عن الماء، أو يتبعون نوعاً مشابهاً من حمية التخسيس، لكن يبدو أنه نظام يتطلب الكثير من العمل، وتختفي فوائده الأيضية سريعاً".


وأشارت ورقة فرادي البحثية إلى أن الذين اتبعوا حمية الماء لمدة 5 أيام فقدوا حوالي 4% إلى 6% من وزنهم. والذين اتبعوها 7 إلى 10 أيام فقدوا ما بين 2% إلى 10%، والذين واصلوا لمدة 15 إلى 20 يوماً فقدوا 7% إلى 10%.


ووجد البحث أنه تم استعادة معظم الوزن المفقود خلال فترة بين 5 أيام و3 أشهر.

وفي دراستين تضمنتهما الورقة البحثية، عادت كمية صغيرة فقط من الوزن المفقود، لكن في هذه الحالة تم تشجيع المشاركين على الحد من تناول السعرات الحرارية بعد انتهاء الحمية.


كذلك، كانت التحسينات في ضغط الدم والكوليسترول ومستويات السكر في الدم قصيرة الأجل.


لكن البحث لاحظ أنه عند اتباع حمية الماء لا يفقد الإنسان من العضلات أكثر من الدهون كما هو شائع في أنواع الحمية الأخرى، بل يفقد من الدهون أكثر من العضلات.

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