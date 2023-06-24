4 انواع من الفاكهة المجففة تعمل على انقاص الوزن .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- أظهرت العديد من الدراسات بأن الفواكه الجافة تعد من أكثر الوجبات الخفيفة الصحية، والتي تساعد أيضاً في إنقاص الوزن.
تقول ماريشا بوراي، خبيرة الابتكار الغذائي الهندية، إن الفواكه الجافة تزيد من معدل الأيض لدى الإنسان، لأنها غنية بالمعادن والإنزيمات والفيتامينات، وكلها تعمل على تحسين الجهاز الهضمي.
وميزة الفواكه الجافة أنها تشعر الإنسان بالامتلاء والشبع لفترة طويلة، لأنها غنية بالألياف، وكذلك تساعد على تقليل عدد السعرات الحرارية المخزنة على شكل دهون في الجسم.
فيما يلي أهم الفواكه الجافة التي تساعد في إنقاص الوزن، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:
الزبيب
ثبت أن الزبيب المنقوع له تأثير أفضل من الزبيب الخام، حيث تزيد القيمة الغذائية عند النقع، لأنها تساعد على منع الرغبة الشديدة في السكر، وتساعد على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وكذلك يحتوي الزبيب على نسبة منخفضة من الملح، ونسبة عالية من اليود والألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتين، مما يجعلها خياراً مغذياً للتعامل مع فقدان الوزن.
التين
يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الهضم والإحساس بالشبع، وتعزز العناصر الغذائية الموجودة في التين التمثيل الغذائي بشكل أسرع. وتساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في التين على حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء التمرين، وتقليل دهون البطن، وهي غنية بالألياف والبوتاسيوم، كما أنها تنظم ضغط الدم، وتقلل من احتباس الماء، وتحتوي على سعرات حرارية أقل من الفاكهة الطازجة.
اللوز
بحسب ما قالته الخبيرة بوراي، فإن للوز فوائد عديدة للذين لديهم ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، واللوز منخفض السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة، ومضادات الأكسدة والبروتين.
التمور
تحتوي التمور على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع، ويحتوي على فيتامين ب 5، الذي يعزز القدرة على التحمل.
الزبيب الأشقر
الزبيب الأشقر حلو المذاق وغني بالمركبات الفينولية، التي تساعد في مكافحة الشيخوخة، ومكافحة الالتهابات، وحماية القلب والأوعية الدموية. ولا يحتوي الزبيب الأشقر على دهون، وهو غني بالسعرات الحرارية والبروتينات والكربوهيدرات.
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