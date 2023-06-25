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الأحد، 25-06-2023 04:54 م

كيف تختار "الحمية " المناسبة لفقدان الوزن ؟

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الوكيل الإخباري- يرغب العديد من الأشخاص في فقدان الوزن خاصًة عند الإصابة بالسمنة المفرطة مما يدفعهم إلى اتباع أنظمة غذائية قد تكون خاطئة ومن ثم ظهور بعض الأعراض المزعجة.

نستعرض في التقرير التالي بعض الطرق التي تساهم في اختيار نوع الرجيم، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

كيفية اختيار الرجيم المناسب
يختلف تأثير الرجيم على الأشخاص حسب استجابة كل فرد، وذلك طبقًا لبعض التساؤلات التي يجب وضعها في الاعتبار حيث تتضح في:

1-هل يتوافق النظام مع الأكل؟
من الضروري أن يبحث الأشخاص على نظام غذائي يتوافق مع طريقة تناول الطعام التي يعتاد الشخص عليها فلا يمكن اتباع نظام غذائي يعتمد على وجبتين في اليوم بالرغم من الاعتياد على تناول 6 وجبات إلى جانب وقت تحضير الوجبات ونمط النظام بشكل عام.

2-هل يتوافق النظام مع الرياضة التي يتم ممارستها؟
بعض أنواع الرجيم تحفز ممارسة الرياضة بشكل كبير على الرغم من اعتياد بعض الأشخاص على ممارسة الرياضة بشكل خفيف وبالتالي يصعب الانتظام على ممارسة هذا النظام للحفاظ على وزن الجسم والأفضل اختيار النظام الذي يتناسب مع الأنشطة الحياتية لكل شخص.

3-هل يمكن الاستمرار على هذا النظام للأبد؟
عند التفكير في اتباع أي نظام غذائي يجب التأكد من الاستعداد الكامل لاتباع هذا النظام، لأن أي تخلف عن عادات النظام المتبع يسبب اكتساب الكثير من الوزن، لذلك يجب التأكد من الاستمرار على اتباع النظام المختار.

4-ما مدى سرعة فقدان الوزن؟
عادًة ما يكون فقدان الوزن السريع هو فقدان للسوائل أكثر من الدهون، وذلك ما يحدث في بداية أي نظام غذائي، وبالتالي يجب الحرص على اتباع نظام غذائي يشمل سعرات حرارية قليلة وممارسة الرياضة بانتظام وتناول القليل من الكربوهيدرات.

5-هل يمكن تناول الأطعمة المفضلة؟
يتطلب اتباع بعض الأنظمة الامتناع عن الكثير من الأطعمة التي يفضلها الشخص، مما يتسبب في الإصابة بالحرمان ومن ثم زيادة الرغبة في هذه الأطعمة والشراهة التي تتسبب في عدم القدرة على اتباع هذا النظام لفترة طويلة.

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